NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈十時退選竹縣長　林為洲現身仍未知直擊／中蒙邊境　將發展軍事觀光遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

男星上吊戲拍到缺氧昏過去　靠他救一命

記者翁新涵╱台北報導2018/08/29 00:03
▲男主角傅顯濬因為這場上吊戲，拍到缺氧昏迷。（圖／威視，2018.08.28）
▲男主角傅顯濬因為這場上吊戲，拍到缺氧昏迷。（圖／威視，2018.08.28）

改編自作家張耀升的電影《藍色項圈》，不僅有驚悚嚇人的學生上吊及跳樓橋段，更將恐怖校園傳說融入劇情，導演張訓瑋、男主角傅顯濬與資深演員陳以文，接受媒體聯訪提到拍片過程，驚悚事件不少。

年僅18歲的男主角傅顯濬，因演出八點檔連續劇《金家好媳婦》後粉絲暴增許多，這回在《藍色項圈》挑大樑演出天才學生，傅顯濬表示，印象中最深刻的一場上吊戲，竟讓他拍到缺氧昏迷，導演表示：「事前其實做好萬全準備，也告訴他內心默數3秒就要張眼，沒想到他竟昏過去，幸虧副導趕緊救下。」恐怖的是，在場工作人員竟還聽到低沉怪聲，讓大家回憶起來還餘悸猶存。

有趣的是，導演張訓瑋也在片中尬上一角，飾演資優生嚴厲的冷血虎爸，為逼出好成績不惜攆兒下車放生山中，不僅挑釁班導師謝欣穎還對她劈頭痛罵，談到此次下場演出，導演坦承是考量預算，「這角色戲不多找人演也不好意思，剛好自己也一副壞人臉，又省錢，乾脆自己上！」沒想到卻讓飾演女老師的謝欣穎直呼壓力好大！「導演原本都是在螢幕前看演員演出，當他直接跑到你面前感覺特別彆扭。」謝欣穎回憶，其中一場導演的崩潰哭戲，更讓她驚艷不已，「他頭一抬起來眼淚一直掉，鼻涕也一直流，表情有一股深深的恨意，當下真的覺得導演好厲害！」


▲導演張訓瑋（右）自嘲長了一張壞人臉，尬一角演魔鬼家長。（圖／威視，2018.08.28）

此外，資深硬派演員陳以文，多年來跨足電影、電視及劇場，在導演、編劇及演員身分中變換自如，這次在電影《藍色項圈》扮演宿舍裡的鐵血舍監，讓導演張訓瑋大讚陳以文的表現有畫龍點睛之效，讓高壓教育的壓抑氛圍升到極點！而且以文哥在台詞修飾方面幫了大忙，有時候甚至覺得他寫得比我們原來的好！」

 

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字藍色項圈傅顯濬張訓瑋
69歲影后學撞球　在台經歷新鮮事宋慧喬短髮造型被捕獲　老公也誇美

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan