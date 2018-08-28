男星上吊戲拍到缺氧昏過去　靠他救一命

年僅18歲的男主角傅顯濬，因演出八點檔連續劇《金家好媳婦》後粉絲暴增許多，這回在《藍色項圈》挑大樑演出天才學生，傅顯濬表示，印象中最深刻的一場上吊戲，竟讓他拍到缺氧昏迷，導演表示：「事前其實做好萬全準備，也告訴他內心默數3秒就要張眼，沒想到他竟昏過去，幸虧副導趕緊救下。」恐怖的是，在場工作人員竟還聽到低沉怪聲，讓大家回憶起來還餘悸猶存。

改編自作家張耀升的電影《藍色項圈》，不僅有驚悚嚇人的學生上吊及跳樓橋段，更將恐怖校園傳說融入劇情，導演張訓瑋、男主角傅顯濬與資深演員陳以文，接受媒體聯訪提到拍片過程，驚悚事件不少。

有趣的是，導演張訓瑋也在片中尬上一角，飾演資優生嚴厲的冷血虎爸，為逼出好成績不惜攆兒下車放生山中，不僅挑釁班導師謝欣穎還對她劈頭痛罵，談到此次下場演出，導演坦承是考量預算，「這角色戲不多找人演也不好意思，剛好自己也一副壞人臉，又省錢，乾脆自己上！」沒想到卻讓飾演女老師的謝欣穎直呼壓力好大！「導演原本都是在螢幕前看演員演出，當他直接跑到你面前感覺特別彆扭。」謝欣穎回憶，其中一場導演的崩潰哭戲，更讓她驚艷不已，「他頭一抬起來眼淚一直掉，鼻涕也一直流，表情有一股深深的恨意，當下真的覺得導演好厲害！」



▲導演張訓瑋（右）自嘲長了一張壞人臉，尬一角演魔鬼家長。（圖／威視，2018.08.28）

此外，資深硬派演員陳以文，多年來跨足電影、電視及劇場，在導演、編劇及演員身分中變換自如，這次在電影《藍色項圈》扮演宿舍裡的鐵血舍監，讓導演張訓瑋大讚陳以文的表現有畫龍點睛之效，讓高壓教育的壓抑氛圍升到極點！而且以文哥在台詞修飾方面幫了大忙，有時候甚至覺得他寫得比我們原來的好！」

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