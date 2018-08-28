大主教控教宗包庇性侵 引發保守派發動政變揣測

（中央社梵蒂岡28日綜合外電報導）有關天主教統治集團內保守勢力，正利用教宗方濟各對高階神職人員性侵指控置之不理的議題發動「政變」，以推翻教宗的傳言甚囂塵上，但這位自由派教宗拒絕發表評論。

曾任教廷駐美大使的大主教維甘諾（Carlo MariaVigano）25日表示，他2013年就告訴教宗方濟各（PopeFrancis），知名的美國樞機主教麥卡里克（TheodoreMcCarrick）遭控性侵。

不過維甘諾表示，教宗當時不但未處罰麥卡里克，還解除前任教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）要求麥卡里克遵守的道德約束措施。麥卡里克已在上月被迫辭職。