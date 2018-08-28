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中央社

俄9月舉行蘇聯瓦解後最大規模軍演 中國將參與

中央社2018/08/29 00:35
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯國防部長蕭依古今天表示，俄國下月將舉行自蘇聯瓦解以來的最大規模軍事演習，中國軍方也將參與，引發中俄兩國是否將軍事結盟的疑問，但克里姆林宮對此避而不答。

蕭依古（Sergei Shoigu）發布聲明說，這項演習代號為「東方-2018」（Vostok-2018），將於9月11至15日在俄羅斯中部和東部軍區舉行，預定動員近30萬部隊、逾1000架軍機、俄羅斯海軍兩支艦隊，以及所有空降部隊。

路透社報導，蕭依古表示，這將是俄羅斯自1981年的「西方-81」（Zapad-81）演習以來的最大規模軍事演習。

他訪問俄國哈卡斯共和國（Khakassia）時告訴記者：「這項演習在某些方面與西方-81演習類似，但在其他方面來說規模將更大。」

蕭依古說：「想想看，包括戰車、裝甲車和裝甲步兵輸送車，共3萬6000輛裝甲車輛同時運作，這一切自然是要在盡可能接近軍事作戰的情況下測試。」

蕭依古說，俄國的太平洋艦隊和北方艦隊都將參與這項演習。國防部則表示，中國與蒙古軍方單位也將參與。

記者問起中國參與演習是否意味莫斯科與北京將邁向結盟時，克里姆林宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）表示，這顯示兩國在各方面都進行合作。

中國與俄國以往曾共同參與聯合軍事演習，但規模沒有這麼大。

近來俄國與西方緊張情勢升高，俄國指控北大西洋公約組織（NATO）毫無理由在俄國西部邊界加強軍力，對此感到憂慮。

北約則表示，由於俄國在2014年併吞烏克蘭的克里米亞半島，並且支持烏克蘭東部的親俄勢力作亂，因此北約加強在東歐地區的軍力，以嚇阻俄國可能採取的軍事行動。

這項演習也可能令日本憂心，日方已經抱怨俄國在遠東地區增加軍力，但俄方說這是因為日本部署美國的神盾反飛彈系統（Aegis）。

在演習期間，日本首相安倍晉三預定參加在俄國海參崴（Vladivostok）舉行的一項論壇。日本外務省官員今天表示，日方一向對中俄軍事合作的任何變化都很關注。（譯者：林治平）1070829

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