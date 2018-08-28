蔡英文臉書PO文謝國軍、國手　網：拉戴資穎出來救援？

「謝謝國軍！謝謝國手！」蔡英文 28 日晚間在臉書發文表示，西南氣流帶來雨勢，氣象局持續發布豪雨特報，南部、東部仍有大量降雨，局部地區甚至有超大豪雨，呼籲國人做好防災工作，小心安全。目前，中央各部會持續因應災情，也協助地方政府防救災，國軍則預置兵力，支援救災。而在積水的嘉義縣布袋鎮、台南市鹽水區和麻豆區，國軍架設抽水站，協助地方救災，截至 28 日下午為止，已經抽水超過 8 千萬加侖，「弟兄姐妹們，真的辛苦了！」

南台灣豪雨成災，總統蔡英文日前搭乘雲豹裝甲車進入淹水區勘災，引發外界批評。 28 日晚間，蔡英文在臉書 PO 文感謝國軍協助地方救災，同時感謝在亞運拿下好成績的國手們，更稱讚戴資穎奪下羽球金牌，振奮人心，雖有不少網友留言表達支持，但也有人質疑蔡英文是否想「拉金牌選手來救援」。

蔡英文話鋒一轉，提到中華隊在本屆亞運的好成績，「我們靠著空手道、龍舟隊、射箭隊一舉進帳四面金牌，突破上屆亞運成績。」更稱讚世界球后戴資穎打出一場精彩球賽，俐落地拿下隊史上首面亞運羽球金牌，再次振奮人心。

最後，蔡英文表示，這陣子的豪大雨對南部造成很大的影響，在防救災的過程中有許多默默努力的英雄，「我要代表國家謝謝你們，更要謝謝救災的國軍，和激勵士氣的國手們。」



▲總統蔡英文在臉書發文感謝國軍、國手。（圖／翻攝自蔡英文臉書 , 2018.08.29）

貼文引發熱烈討論，不少網友留言力挺「台灣總統忙勘災，有心人忙抹黑唱衰！」「感謝有妳的辛勞，台灣會更好，天佑台灣」、「最勇敢的台灣總統，有你真好」；也有人怒嗆「體協改革爛成那個樣子還有臉感謝國手」、「一張國軍的照片都沒有，謝你 XX 」、「謝謝國軍有雲豹裝甲車、謝謝國手們幫幫忙轉移焦點」、「想要靠沾光拉抬自己...免肖想啦！」更有人諷刺地說，蔡英文被人批評成這樣還能繼續做出積極的發言很了不起「還是說其實你根本沒在看臉書，都是小編在打的。」



▲2018雅加達—巨港亞運羽球女單決賽，世界球后戴資穎（圖）28日以直落二擊退印度女將辛度（Pusarla V.Sindhu），奪下金牌。中央社記者張新偉雅加達攝107年8月28日