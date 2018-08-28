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中央社

陳景峻與燈節廠商紛爭 紙風車發聲明澄清

中央社2018/08/29 00:58
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社台北29日電）北市府與2018台北燈節得標廠商槮凌公司的紛爭持續延燒，過程中被捲入風波的紙風車劇團在深夜發出澄清聲明，表示與廠商、北市府間並無契約關係，也未涉入兩造紛爭。

2018的台北燈節風波不斷，前觀傳局長簡余晏為此去職之外，北市府與槮凌公司今年一月就爆發了合約問題。台北市議員王世堅昨日（28日）在質詢時又指出，副市長陳景峻涉嫌威脅廠商，還指定舉辦踩街遊行活動的合作公司是正極（紙風車劇團）。

對此指控，陳景峻在接受媒體訪問時否認，他說，「公共場所（談話）怎麼會（說我）是黑幫老大？我像嗎？」他表示北市府是幫忙解決燈節問題，認為槮凌「打人喊救人」，也讓市府「公親變事主」，還說槮凌是惡劣的公司、到處騙。對此，槮凌也立刻反擊，晚間發表聲明說要對陳提告。

面對這樣的紛爭，紙風車劇團深夜也發出聲明，表示紙風車是專業的表演團隊，一直以「為台灣孩子盡一份心力」為己任。他們強調，這一切是得標廠商與市府間的紛爭，也是得標廠商與北市府之間的履約爭議。紙風車與兩方並無契約關係，也未涉入紛爭。關於此回燈節爭議中相關人士與媒體所發表的不實言論與報導，紙風車表示將依法行使權利。

以下為紙風車劇團聲明全文：

紙風車劇團為專業表演團隊，一直以「為臺灣孩子盡一份心力」為己任。

2018年臺北燈節之得標廠商與市府間的紛爭，係得標廠商與北市府間的履約爭議。紙風車及正極傳播與得標廠商、北市府間並無契約關係，其等間的紛爭，與紙風車和正極傳播無涉。

2017年臺北燈節遊行的創意是由紙風車策劃執行，口碑有目共睹，但也虧損至鉅。2018年臺北燈節紙風車本無意參與，但礙於槮凌股份有限公司及臺北市政府一再請託，為顧及民眾權益，紙風車才應允以藝術專業與執行2017年臺北燈節遊行之經驗，提供得標廠商經驗與建議。惟嗣後北市府與槮凌公司間因處理履約爭議之所有協商過程，紙風車事前、事後均不知情，亦全程未參與。此事涉紙風車之名譽與信用，爰特此澄清。

紙風車從事遊行策劃已10餘年，例如：2010年建國百年系列活動《生日快樂齊步走 百年榮耀大遊行》、2015年至今，連續四年的新北市兒童藝術節大遊行...等，一致獲得民眾讚賞。紙風車從事公益文化活動已20餘年，《319 鄉村兒童藝術工程》和《368 鄉鎮市區兒童藝術工程》在臺灣免費公演即將邁入第13年，演出660場，近150萬名小朋友見證。

針對市議員只聽取得標廠商片面之詞，未做通盤了解即在議會殿堂質詢燈節爭議，紙風車深表遺憾。另關於本次燈節爭議中相關人士與媒體所發表之不實言論與報導，紙風車將依法行使權利，並提醒閱聽大眾與政治人物，選舉政治攻防之餘，請勿傷及無辜。

請不要欺負這些伶人，因為他們是時代的見證一莎士比亞。（編輯：陳政一）1070829

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