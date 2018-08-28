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中央社

非核化鬧僵 美暗示可能恢復與南韓大型聯合軍演

中央社2018/08/29 03:31
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）今天表示，美國軍方目前沒有計畫再度中止與南韓的大型聯合軍事演習。

美國有線電視新聞網（CNN）今天引述知情消息來源報導，北韓高階官員致函美國，警告非核化談判「再度處於危急關頭，且可能破裂」。

這封直接送交美國國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的信函表示，北韓領導人金正恩的政府認為，非核化進程可能無以為繼。

馬提斯在五角大廈記者會表示，尚未就明年的大型聯合演習做成決定，但指出，今年夏天為了向北韓展示誠信而中止大型聯合演習並不是沒有期限。

美國總統川普片面決定中止這些大型演習，讓許多美國軍事規劃官員措手不及，並被猛批是向金正恩過早讓步。川普希望藉此說服金正恩放棄核子武器。

馬提斯告訴記者：「我們中止幾項最大型演習，做為新加坡高峰會後的誠信措施。」他指的是川普和金正恩6月12日的高峰會。

他表示，「我們目前沒有計畫再度中止任何演習」，並表示，尚未就明年的大型演習做成決定。

馬提斯說，和中止措施無關的較小型聯合軍演仍將繼續舉行。

川普24日宣布取消蓬佩奧的北韓行時，首度公開承認自他6月12日會晤金正恩以來，他所推動的朝鮮半島非核化停滯不前。

華盛頓郵報昨天報導，蓬佩奧上週宣布訪問北韓，但幾個小時後，川普隨即取消他的平壤行，而時間點就在蓬佩奧收到北韓高階官員一封密函之後。

華盛頓郵報引述兩名不具名美國政府官員的話說，蓬佩奧24日上午收到來自北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲（Kim Yong Chol）的信函，然後呈交川普過目。

報導說，目前不清楚信中確切內容，但語氣挑釁到讓川普和蓬佩奧決定取消這趟訪問。蓬佩奧原本23日還宣布任命福特汽車公司副總裁畢根（Stephen Biegun）擔任他的北韓特使。（譯者：陳政一）1070829

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