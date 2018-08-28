孫安佐聯邦法院認罪 律師爭取2個月內遣返

孫鵬、狄鶯未到場旁聽。孫案辯護律師凱勒（Robert Keller）說，孫鵬、狄鶯都在費城，每週探視孫安佐，但今天選擇不到法院，希望外界不要一直將焦點放在本案。

孫安佐案認罪庭上午在位於費城的賓州東區聯邦地區法院召開，歷時一小時。孫安佐出庭時戴黑框眼鏡，身著深綠色外衣、咖啡色內搭衣及白色帆布鞋，原本上銬，就座後法警解開手銬。近3個月未公開露面的孫安佐側邊與後側頭髮剪短，較6月出庭時清爽俐落。

認罪庭主要是承審法官昆諾斯（Nitza I.Quinones Alejandro）念出認罪協議內容，確認孫安佐自願、而非被迫認罪，並透過一系列問題確定孫安佐了解自己放棄哪些權利。

根據庭上陳述，孫安佐一週前和聯邦檢方達成認罪協議，放棄由大陪審團起訴、在審判庭替自己辯護、上訴、讓移民法官裁定是否遞解出境等權利，並了解美國政府將沒收他持有的彈藥、自行組裝的半自動手槍等相關物件。孫安佐並了解，一旦被定罪且遞解出境，除非獲准，否則終身不得再入境美國。

以非移民簽證在美國持有彈藥屬於聯邦重罪（felony），最重可處10年徒刑、罰款25萬美元及3年獄後監督（supervised release）。

昆諾斯提到，孫安佐雖和聯邦檢方達成協議，但法官仍有最終裁量權。她最後同意發出司法遣送出境命令（judicial order of removal），並宣布12月11日召開宣判庭，宣判前兩週須完成觀護人員審查報告。

凱勒此時詢問，在觀護單位已同意加速處理的情況下，宣判庭能否提早舉行。昆諾斯回答會視情況配合，休庭前，她向孫安佐表示：「我們12月或在那之前再見。」

凱勒庭後受訪時說，孫安佐與檢方達成判決未定的認罪（open plea）協議，聯邦政府僅提出一項指控，並同意司法遣送出境處理。只要孫安佐父母在宣判庭上出示替他買的機票，法官簽署命令後由法警押送至機場，孫安佐便可回台，不必經歷美國國土安全部移民暨海關執法局（ICE）等單位曠日廢時的驅逐程序。

他表示，將盡力爭取法院在未來30至60天內宣判，儘快讓孫安佐返台。

被問及孫安佐被拘留的狀況，凱勒表示，孫安佐常作畫，雖然變瘦，但拘留所內伙食不差，孫鵬、狄鶯每週都會探視。孫安佐並非獨居，住同一間的外國籍獄友有好好照顧他。

18歲的孫安佐3月被控威脅掃射在賓州就讀的高中，遭美國警方逮捕，並被搜出手槍、十字弓和超過1600發子彈。6月4日，孫安佐在賓州德拉瓦郡中級民刑法院認了恐怖威脅罪，法官判處4至23個月徒刑，並同意由聯邦機關接管本案。

聯邦機關隨即指控孫安佐以非移民簽證在美國非法持有彈藥，檢方之後兩度聲請展延起訴期限，都獲賓州東區聯邦地區法院同意，直到8月21日才提出指控，院方排定28日召開認罪庭。（編輯：陳政一）1070829