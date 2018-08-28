謝淑薇穩紮穩打 挺進美網女單第2輪

（中央社記者尹俊傑紐約28日專電）台灣網壇一姊謝淑薇今天在美網女單亮相，穩紮穩打，以6比3、4比6、6比3擊敗俄羅斯選手亞歷山卓娃（EkaterinaAlexandrova），挺進第2輪。

2018美國網球公開賽進入第2天賽程，謝淑薇下午在第15號球場面對世界排名第113的亞歷山卓娃，首盤趁對手陣腳未穩，一路領先，以6比3順利拿下。雙方第2盤展開纏鬥，互破發球局，亞歷山卓娃以6比4扳平。

在關鍵的第3盤，謝淑薇不畏亞歷山卓娃凌厲發球，抓住對方失誤機會，率先破對手發球局，找回氣勢，最終以6比3再下一盤，贏得比賽。