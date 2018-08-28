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能源盤後─北美三國有望達共識 API報庫存增加 伊

鉅亨網2018/08/29 05:56
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週二 (28 日) 在美國和墨西哥達成初步貿易協議修改後，油價在漲跌之間波動。

美國總統川普週一 (27 日) 表示，美國已經與墨西哥達成了一項貿易協議，該協議將修改北美自由貿易協定 NAFTA，但可能會排除加拿大。

  • 布蘭特原油期貨收低 0.24 美元，或 0.31% 至每桶 76.26 美元。
  • 美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.34 美元，或 0.49% 至每桶 68.53 美元。
  • 美國汽油期貨價格收低 0.58% 至每加侖 1.975 美元。
  • 天然氣收低 0.024 美元，或 0.84% 至每一千立方英尺 2.845 美元。

美國石油協會 API 公布的數據顯示，上週美原油庫存增加了 38000 桶，而分析師曾預估會降低 522000 桶。此外，上週汽油庫存增加了 21000 桶，低於分析師預估的增加 37 萬桶。

伊朗預計 9 月份原油出口將下降三分之一，可能對市場造成不可預見的供應風險。據熟悉該國港口裝載計劃的人士透露，國營伊朗國家石油公司 (NIO) 的官員暫時預計原油出貨量將從 6 月份的每日約 230 萬桶降至約 150 萬桶。

許多專家預計到年底石油出貨量將下降約 100 萬桶。

 

美、加、墨三國之間每年的交易金額約 1 兆美元，近日消息指出，加拿大外交部長 Chrystia Freeland 預計將於週二 (28 日) 前往華盛頓進行會談。她的發言人表示，加拿大只會簽署對本國有利的新協議。

政治因素為各國的考量之一。墨西哥總統 Enrique Pena Nieto 希望在 11 月底離任前簽署該協議，加拿大總理 Justin Trudeau 將在 2019 年 10 月舉行全國大選。

燃料營銷商 TAC Energy 分析師表示，雖然細節尚未公布，但據稱能源貿易是該交易的重要組成部分，可能會動搖美國成品油出口邊境以南的出口業務。

這一消息有助於提振油價以及更廣泛的股市。然而，價格在當天晚些時候走跌，使外界認為是交易員的短期獲利了結，而未來幾個月的供應問題也繼續對市場構成壓力。

包括俄羅斯在內的石油輸出國組織 OPEC 及其合作夥伴生產商週一表示，7 月份遵守協調減產協議的達成目標為 109%，低於 6 月份的 121% 達成率，意思是產量大於預期。OPEC 與俄羅斯的再次增產計劃有助於限制價格上漲，布蘭特原油價格已從 3 年半的高點落下。

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