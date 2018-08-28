少來偏見又審查 川普要社群媒體巨擘小心點

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統川普最近在沒有提出證據的情況下指控網路和社群媒體公司具有政治偏見和實施審查後，今天警告谷歌（Google）、臉書和推特要謹慎行事。
川普在白宮表示：「我認為谷歌等正在做的，如果你看看推特（Twitter）正在發生的事，如果你看看臉書（Facebook）正在發生的事，他們最好小心點，因為不能對人們做那樣的事。」
「所以我認為谷歌、推特和臉書真的是踩在非常令人不安的領域，他們必須小心點，這對一大部分的人不公平。」
一名川普的幕僚表示，政府正在「研究」管理的問題。
川普今天稍早聲稱，谷歌搜尋遭人「動手腳」，因為搜尋「川普新聞」會出現他的負面報導。他並質疑這樣是否違法。
他表示：「谷歌和其他平台正在打壓保守派言論，隱藏良善資訊和新聞。他們掌控我們能看什麼和不能看什麼。這是非常嚴重的情況─會加以解決！」
川普過去幾天持續攻擊美國的社群媒體巨擘，說他們對保守言論進行審查。雖無憑據，追隨者卻普遍相信他的說法。
谷歌發表聲明反駁說，谷歌不贊成為了政治目的操縱搜尋結果。
谷歌表示：「搜尋未被用來設定政治議程，我們未使搜尋結果對任何政治意識形態具有偏見。」（譯者：陳政一）1070829