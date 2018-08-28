少來偏見又審查 川普要社群媒體巨擘小心點

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統川普最近在沒有提出證據的情況下指控網路和社群媒體公司具有政治偏見和實施審查後，今天警告谷歌（Google）、臉書和推特要謹慎行事。

川普在白宮表示：「我認為谷歌等正在做的，如果你看看推特（Twitter）正在發生的事，如果你看看臉書（Facebook）正在發生的事，他們最好小心點，因為不能對人們做那樣的事。」

「所以我認為谷歌、推特和臉書真的是踩在非常令人不安的領域，他們必須小心點，這對一大部分的人不公平。」

一名川普的幕僚表示，政府正在「研究」管理的問題。