紐約匯市—盼川普繼續協商 市場風險胃口擴大 美元跌

週二 (28 日) 交易，投資者評估美墨貿易協議，投資人風險胃口持續擴張並縮減避險賭注，美元承受適度壓力，兌一籃子貨幣下降至接近 1 個月低點。美元已經連續收跌 3 週，跌幅近 2%。同時墨西哥披索走勢趨穩，因投資者靜待後續發展。

美國川普總統週一宣布與墨西哥達成貿易協議，且他希望拿掉「北美自貿協議 (NAFTA)」的名稱，本為 NAFTA 成員之一的加拿大不在美墨協議之中，川普稱他將看看加拿大是否有意加入目前美墨的雙邊協議，也有可能很快與加拿大重啟協商，另外簽約。

Oanda 市場分析副總裁 Dean Popplewell 表示，「任何貿易協議對資本市場來說都是好事，就算是昨天『尚未批准』的美墨貿易消息也能推動美股創下新紀錄，G10 貨幣和大宗商品登上多週高點，然而就算是最看漲的投資人也該小心別過度反應，回頭看看美國與其他貿易夥伴間的最新互動。」