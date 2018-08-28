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2018上半IC銷量排行：台灣2間上榜 蘋果第16

鉅亨網2018/08/29 07:19
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2018 年上半年全球前 15 大半導體 (包含 IC、O-S-D 光電、傳感器、和離散) 銷售排名包括 7 間美國、3 間歐洲、2 間韓國、2 間台灣、1 間日本企業。

在 2018 年 4 月初宣布成功將其總部所在地從新加坡遷至美國之後，博通 Broadcom (AVGO-US) 已被歸類為一家美國企業。

IC Insights 的研究顯示，前 15 家排名中，三星、SK 海力士、美光、東芝 / SanDisk、輝達 Nvidia (NVDA-US) 和 ST 在 2018 年上半年均實現了兩位數的同比增長。

第 1 名為三星，上半年銷量共 397 億美元，年增 36%。緊跟在後的是英特爾 Intel (INTC-US)，年增 13% 至 325 億美元、SK 海力士 年增 56% 至 177 億美元、台積電 (2330-TW) 年增 12% 至 163 億美元、美光 (MU-US) 年增 45% 至 154 億美元。

「新」美國企業的博通年增 9% 至 91 億美元、高通年增 3% 至 79 億美元、東芝年增 25% 至 77 億美元、德州儀器 (TXN-US) 年增 11% 至 73 億美元、輝達年增 53% 至 62 億美元。

第 11 名的威騰電子 Western Digital (WDC-US) 及旗下 SanDisk 年增 27% 至 47 億美元、Infineon 年增 18% 至 45 億美元、恩智浦年增 3% 至 45 億美元、ST 年增 20% 至 44 億美元、聯發科 (2454-TW) 年增 0% 至 37 億美元。

此外，最具代表性的為第 16 名的蘋果 (AAPL-US)。該公司設計產品後僅在自己的產品中使用其處理器 而並未銷售給其他製造商。因為販售，IC Insights 估計蘋果定制的基於 ARM 的 SoC 晶片和其他定制設備在 2018 年上半年的「銷售價值」為 35 億美元。

IC Insights 的排名視為最佳供應商名單，而不是市場份額排名。同時，該分析也意識到在某些情況下半導體銷售額是雙重計算的。

英特爾是 2017 年第 1 季度排名第一的半導體供應商，但在 2017 年第 2 季度以及 2017 年全年排名中失去了自 1993 年來保持的領先地位給三星。

隨著 DRAM 和 NAND 記憶體市場在過去一年中的強勁增長，三星的半導體銷售總量從 2017 年上半年領先英特爾 1% 後，今年上半年領先了約 21%。

值得注意的是，預計記憶體設備佔 2018 年三星半導體銷售額的 84%，比 2017 年的 81% 上升 3 個百分點，比 2016 年兩年前的 71% 上升 13 個百分點。

此外，該公司的非記憶體效率 2018 年預計只達 135 億美元，比 2017 年的非記憶銷售額 125 億美元增長 8%。相比之下，三星的內存銷售額預計今年將增長 31%，達到 700 億美元。

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