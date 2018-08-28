NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈十時退選竹縣長　林為洲現身仍未知直擊／中蒙邊境　將發展軍事觀光遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

再點名Google臉書及推特 川普：最好小心

中央社2018/08/29 07:19
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者鄭崇生華盛頓28日專電）美國總統川普今天說，搜尋引擎巨擘谷歌（Google）占很多人便宜，他還加碼指責臉書（Facebook）及推特（Twitter）也對多數人不公平，要這三大業者「最好小心」。

川普下午在白宮橢圓形辦公室接待來訪的國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino），有媒體追問他上午的推文，指控谷歌搜尋引擎遭人「動手腳」，他更加碼指責包括他愛用的推特以及臉書。

川普說，谷歌占很多人便宜，事態嚴重，「這是很嚴正的指控」；除谷歌，包括推特及臉書在內，他們對「大多數人都不公平」，「他們陷入困境」，川普要這些網路公司及社群媒體「最好小心點」，他們不能這麼做。

英凡提諾造訪白宮，帶來足球比賽中主審使用的紅、黃牌警告裝備，當英凡提諾告訴川普，使用紅牌可以趕人出去時，川普還一度作勢將紅牌丟給在場的媒體記者。

川普連日來攻擊美國社群媒體，在沒有證據的情況下，指控相關業者審查保守派言論，他今天一早更推文指責，谷歌遭人「動手腳」，「用谷歌搜尋『川普新聞』（Trump News），只會顯示假新聞媒體的觀點/報導」，他還質疑谷歌作法是否違法。

在川普推文後，谷歌今天在那斯達克（NASDAQ）開盤後指數走跌，谷歌的控股公司Alphabet盤中一度出現股價拉回的震盪走勢，但最終仍以下跌作收。

美國媒體推測，川普「推特治國」，極可能又是受到保守派媒體人的影響，這次源頭是福斯財經節目的主持人魯道柏（Lou Dobbs），他數天前轉推一則推文指出，在谷歌上搜尋川普的新聞，高達9成6都是來自自由派媒體的觀點，他當時也在推文中點名川普，可能因此引起川普的注意。

谷歌上午則發表聲明指出，谷歌的目標是確保使用者在搜尋時，能快速找到相關答案，這不是用來設定政治議題，也不存在「有任何政治意識形態的搜尋結果偏見」，谷歌更強調，從未藉由搜尋結果的排序，來操控政治情緒。

「華盛頓郵報」網站的一篇評論文章則指出，谷歌只是呈現網站搜尋的實際情況，只不過，那是川普不喜歡的，文章更指出，關於川普的新聞報導多為負面，那是川普一系列自身的行為所致。（編輯：陳俊碩）1070829

美元反彈 國際油價收低台股攻高可期 電子股是關鍵角色

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan