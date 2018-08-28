再點名Google臉書及推特 川普：最好小心

川普說，谷歌占很多人便宜，事態嚴重，「這是很嚴正的指控」；除谷歌，包括推特及臉書在內，他們對「大多數人都不公平」，「他們陷入困境」，川普要這些網路公司及社群媒體「最好小心點」，他們不能這麼做。

川普下午在白宮橢圓形辦公室接待來訪的國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino），有媒體追問他上午的推文，指控谷歌搜尋引擎遭人「動手腳」，他更加碼指責包括他愛用的推特以及臉書。

（中央社記者鄭崇生華盛頓28日專電）美國總統川普今天說，搜尋引擎巨擘谷歌（Google）占很多人便宜，他還加碼指責臉書（Facebook）及推特（Twitter）也對多數人不公平，要這三大業者「最好小心」。

英凡提諾造訪白宮，帶來足球比賽中主審使用的紅、黃牌警告裝備，當英凡提諾告訴川普，使用紅牌可以趕人出去時，川普還一度作勢將紅牌丟給在場的媒體記者。

川普連日來攻擊美國社群媒體，在沒有證據的情況下，指控相關業者審查保守派言論，他今天一早更推文指責，谷歌遭人「動手腳」，「用谷歌搜尋『川普新聞』（Trump News），只會顯示假新聞媒體的觀點/報導」，他還質疑谷歌作法是否違法。

在川普推文後，谷歌今天在那斯達克（NASDAQ）開盤後指數走跌，谷歌的控股公司Alphabet盤中一度出現股價拉回的震盪走勢，但最終仍以下跌作收。

美國媒體推測，川普「推特治國」，極可能又是受到保守派媒體人的影響，這次源頭是福斯財經節目的主持人魯道柏（Lou Dobbs），他數天前轉推一則推文指出，在谷歌上搜尋川普的新聞，高達9成6都是來自自由派媒體的觀點，他當時也在推文中點名川普，可能因此引起川普的注意。

谷歌上午則發表聲明指出，谷歌的目標是確保使用者在搜尋時，能快速找到相關答案，這不是用來設定政治議題，也不存在「有任何政治意識形態的搜尋結果偏見」，谷歌更強調，從未藉由搜尋結果的排序，來操控政治情緒。

「華盛頓郵報」網站的一篇評論文章則指出，谷歌只是呈現網站搜尋的實際情況，只不過，那是川普不喜歡的，文章更指出，關於川普的新聞報導多為負面，那是川普一系列自身的行為所致。（編輯：陳俊碩）1070829