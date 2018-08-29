獲利不會再更高！美銀美林看跌WFE前景 調降應材評

分析師 Vivek Arya 報告指出，「在近日記憶晶片和代工廠離開後，我們調降了今年晶圓廠設備 (WFE) 的前景，因為應材客戶群集中，利潤接近頂峰，不太可能再升高。」WFE 能使晶片廠將矽變成可作用的半導體。

美銀美林調降這家半導體資本設備製造商股票評價，自「買進」調降為「中立」，主張來年產業成長放緩的趨勢將讓應用材料受衝擊。

美銀美林認為，應用材料 (Applied Materials)(AMAT-US) 的獲利率已經接近頂峰，不會再比目前水準更高了。

週二應材股價下跌 1.1%，今年至週一跌幅 14%，遠遜於 S&P 500 指數 8.4% 的升幅。

應材股價走勢

分析師也調降應材目標價，自 65 美元下調至 49 美元，較週一收盤價隱含 12% 跌幅。

Arya 大逆轉 2019 年半導體 WFE 產業銷售的預期，自成長 2% 轉為下降 2.5%。他主張調降應材股票平價的關鍵在於「成長環境寂靜。」

「我們預期，至少到明年下半年之前，成長年率都不會加速。」

根據《market exclusive》，追蹤應材的分析師中，應材擁有 16 個買進評等、5 個持有、1 個強力買進，沒有賣出的評等，因此目前共識評等為買進，共識目標價在每股 61.8636 美元，隱含漲幅 41%。

應用材料沒有立即回覆置評請求。