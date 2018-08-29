NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈十時退選竹縣長　林為洲現身仍未知直擊／中蒙邊境　將發展軍事觀光遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

台晶圓代工產值 明年估成長8%到10%

中央社2018/08/29 08:09
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）資策會MIC預估，今年台灣IC設計產業產值可年成長6.2%，晶圓代工產業產值可望年成長約6.4%。預估明年晶圓代工產值可年成長8%到10%。

觀察今年台灣IC設計產業，資策會產業情報研究所（MIC）資深產業顧問兼副所長洪春暉指出，台灣廠商手機處理器全球市占率提升，加上台灣廠商在無線連網晶片、面板驅動與觸控整合單晶片（TDDI）等晶片市場需求增加，預期今年台灣IC設計產業產值可到新台幣5798億元，年成長6.2%。

此外人工智慧及物聯網應用興起，MIC指出這也帶動台灣IC設計產業非3C應用IC營收占比逐年成長，加上非3C產品晶片規格多元化，吸引IC設計業者投入提供特殊應用晶片（ASIC）設計服務，台灣業者降低對通訊產品的依賴，轉投入物聯網、車用等應用領域，預期明年經營模式將多元發展。

在晶圓代工部分，洪春暉表示今年下半年挖礦虛擬貨幣需求減緩，預估全年台灣晶圓代工產業產值可近1.2兆元，年成長約6.4%。

展望明年，MIC預估，未來台灣先進製程比例可望進一步提升，預估明年晶圓代工產業成長率可到8%到10%。

洪春暉表示，台灣晶圓代工業者領先推出7奈米先進製程，搶占高階手機應用處理器（AP）、繪圖處理器（GPU）和人工智慧AI應用晶片等市場。

此外台積電在中國大陸南京廠逐步放量、聯電在日本車用市場積極布局，可望帶動未來台灣晶圓代工業務維持成長動能。（編輯：鄭雪文）1070829

台股攻高可期 電子股是關鍵角色天氣不穩 南部東南部防豪雨

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan