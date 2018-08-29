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工研院機器人大精進 抓取物件細膩到位

中央社2018/08/29 08:31
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北29日電）年度觸控展和智慧自動化展今天登場，工研院端出多項先進技術，其中「軟性壓電材料」讓穿戴裝置放出優異高音頻好聲音，目前已技轉；仿生手掌機器人還可細膩的抓取軟性物件。

「Touch Taiwan2018智慧顯示與觸控展」與「2018台灣機器人與智慧自動化展」今天起同步在台北南港展覽館舉行。

工研院電光系統所所長吳志毅表示，工研院要打造的是從終端應用、模組到基板的關鍵觸控顯示技術成果，為產業提供完整的智能系統解決方案，展現工研院以創新能量提升產業競爭力的決心。

吳志毅指出，在觸控顯示技術中，核心的「軟性混合電子之高解析重佈線層雛型品」技術，工研院以自有FlexUPTM軟性基板和軟性顯核心技術為基礎，整合開發4層重佈線層(RDL)的面板級扇出型晶片封裝，其中重佈線層銅導線的線寬最小可達1.2微米，提供軟性穿戴顯示、可攜式行動裝置的高精度運算的晶片產品封裝應用。

這項核心技術解決了穿戴式產品既然要「穿戴」上身，產品又要符合人體工學，能沿著人體曲線自由伸縮、彎曲的超薄可撓曲的優勢，為台灣的電子產品提升更高的附加價值。

而「軟性壓電材料」更讓穿戴裝置傳出優異音質。他說，傳統的音響、耳機和喇叭多採用動線圈技術來傳導聲音，即使製程成熟，但體積較大且難以折曲，不易滿足穿戴裝置輕薄短小的需求。工研院所開發的「軟性壓電元件」透過改良薄膜材料，僅須輸出電場，便可讓薄膜達成高頻振動。

相較於一般的音響喇叭音頻超過20kHz音質便會明顯衰減，軟性壓電材料頻率響應可達40kHz，在高音頻上有極優異的表現。此外，由於薄膜可撓、輕薄的特性可應用於軟性電子與穿戴式裝置上，與目前市面上的薄膜元件相較，工法簡單，不畏濕氣，環境耐受性佳，符合移動潮流。目前這項技術已技轉工研院新創公司華一聲學，瞄準新世代穿戴商機。

此外，工研院在「2018台灣機器人與智慧自動化展」中更展現機器人相關技術的大精進，首度展示以仿生手掌結合行動機器人，讓行動機器人能做出擊掌、抓取軟性物品等細膩動作；還有小小大力士－國產化驅控整合協作型手臂，重量僅10公斤，卻可拿取重量達本體一半的物品。（編輯：鄭雪文）1070829

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