台股盤前—台積電續強成站穩萬一關鍵 上方賣壓仍重有

昨 (28) 日台股在外資歸隊之下，量能略有回溫，盤中一度重返萬一，終場上漲 87.34 點，收在 10989.55 點，成交量 1276.65 億元。隨美國消費者信心衝上近 18 年高，帶動美股續創新高，加上台積電在在格芯退出暫緩 7 奈米製程下，穩坐晶圓代工龍頭寶座，今能否續強成為撐盤主力，並吸引外資資金繼續回流電子股，帶動台股重返萬一成焦點。

美國消費者信心衝上近 18 年高，加上美國與墨西哥針對重新協商北美自貿協定（NAFTA）達成共識，將簽署新協定取代 NAFTA，預料加拿大也將加入協議，淡化美國與多國同時開打貿易戰的疑慮，帶動那斯達克、標普 500 指數連續第 3 個交易日刷新歷史新高紀錄。