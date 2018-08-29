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政治

十時宣布退選新竹縣長　林為洲是否現身仍未知

記者邱明玉 / 台北報導2018/08/29 09:05
▲日前堅持參選新竹縣長到底的國民黨立委林為洲，29日上午十時，將宣布退出新竹縣長選舉。（資料照片／邱明玉攝）
▲日前堅持參選新竹縣長到底的國民黨立委林為洲，29日上午十時，將宣布退出新竹縣長選舉。（資料照片／邱明玉攝）

日前堅持參選新竹縣長到底的國民黨立委林為洲，今（29）日會有爆炸性的動作，預計上午十時將宣布退出新竹縣長選舉。據了解，讓林為洲退選的原因，是國民黨主席吳敦義承諾，只要林退選，而明年吳仍擔任黨主席的話，下屆立委就會繼續提名林為洲。但知情人士透露，林為洲上午會不會親自出席，「不到最後一刻不能保證」。

林為洲參選新竹縣長到退選的過程一波三折，他一直拿出民調數據，證明自己民調第一，但黨中央卻改變遊戲規則，不提名民調第一的人，反去徵召民調落後的新竹縣副縣長楊文科，林執意參選，惹怒黨中央，罕見的在林未登記之前，就揚言大動作開除黨籍，讓林更心生不滿，嗆聲參選到底，不過就在開鍘前夕，黨中央卻又突然變卦，表示會和林再溝通。

原本宣稱參選到底的林為洲，態度突然180度大轉變，據了解，吳敦義​24日到新竹縣和黨部志工餐敘，過程中提到，只要林為洲月底未登記參選新竹縣長，而明年他仍擔任黨主席的話，下屆立委就會繼續提名林為洲。

知情人士表示，其實林為洲只要黨中央保證繼續提名他當立委，他就有轉圜的餘地，現在事情出現轉機，國民黨團也立刻發布新聞稿表示，「歷經馬前總統、洪前主席、王前院長、朱市長等黨內前輩努力，以及黨團成員們全力溝通，新竹縣總算有個好的結果，團結，從新竹（新築）起，國民黨，加油！」

關鍵字林為洲國民黨吳敦義楊文科江啟臣
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