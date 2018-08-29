十時宣布退選新竹縣長　林為洲是否現身仍未知

日前堅持參選新竹縣長到底的國民黨立委林為洲，今（29）日會有爆炸性的動作，預計上午十時將宣布退出新竹縣長選舉。據了解，讓林為洲退選的原因，是國民黨主席吳敦義承諾，只要林退選，而明年吳仍擔任黨主席的話，下屆立委就會繼續提名林為洲。但知情人士透露，林為洲上午會不會親自出席，「不到最後一刻不能保證」。

林為洲參選新竹縣長到退選的過程一波三折，他一直拿出民調數據，證明自己民調第一，但黨中央卻改變遊戲規則，不提名民調第一的人，反去徵召民調落後的新竹縣副縣長楊文科，林執意參選，惹怒黨中央，罕見的在林未登記之前，就揚言大動作開除黨籍，讓林更心生不滿，嗆聲參選到底，不過就在開鍘前夕，黨中央卻又突然變卦，表示會和林再溝通。