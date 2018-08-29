與蘇貞昌合體 姚文智：雙北合作爭取民眾支持

（中央社記者王揚宇台北29日電）民進黨台北市長參選人姚文智、新北市長參選人蘇貞昌今天到台北魚類批發市場、第一果菜批發市場拜票；姚文智說，這邊是雙北生活圈的代表，雙北應該要合作，爭取大家的支持。

姚文智與蘇貞昌今天合體、拂曉出擊，清晨5時左右抵達台北魚類批發市場，在拜票行程開始前接受媒體聯訪。

蘇貞昌表示，過去他選縣長的時候，一定會來這邊拜訪，因為內行的人都知道，有許多新北市民在這邊工作，而今天又是中元節後第一天開市，所以來給攤商朋友加油，也謝謝他們的辛勞。

姚文智則說，今天算是地主，這個市場正是雙北生活圈最典型的代表，一方面也是希望在南部水災後，來這邊訪問、慰問；在選舉上，雙北應該要合作，共同爭取大家的支持。