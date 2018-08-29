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中央社

與蘇貞昌合體 姚文智：雙北合作爭取民眾支持

中央社2018/08/29 08:40
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王揚宇台北29日電）民進黨台北市長參選人姚文智、新北市長參選人蘇貞昌今天到台北魚類批發市場、第一果菜批發市場拜票；姚文智說，這邊是雙北生活圈的代表，雙北應該要合作，爭取大家的支持。

姚文智與蘇貞昌今天合體、拂曉出擊，清晨5時左右抵達台北魚類批發市場，在拜票行程開始前接受媒體聯訪。

蘇貞昌表示，過去他選縣長的時候，一定會來這邊拜訪，因為內行的人都知道，有許多新北市民在這邊工作，而今天又是中元節後第一天開市，所以來給攤商朋友加油，也謝謝他們的辛勞。

姚文智則說，今天算是地主，這個市場正是雙北生活圈最典型的代表，一方面也是希望在南部水災後，來這邊訪問、慰問；在選舉上，雙北應該要合作，共同爭取大家的支持。

記者問蘇貞昌，會不會教姚文智幾招，蘇貞昌表示，姚文智非常內行、爆發力特強，「他對台北市各方面都很熟，不能我來教他」。

記者追問，雙北聯合競選政見是否有著落；蘇貞昌說，不但雙北是個生活圈，他提出「1000萬人的舞台」，就是整個北台灣都是一個大生活圈，都要一起努力。

姚文智補充，未來不但是雙北、北台灣或首都圈，各層次合作問題，未來還有更多的合作機會。

訪問結束後，姚文智與蘇貞昌前往台北魚類批發市場、第一果菜批發市場拜票，有熱情魚販抱起姚文智、蘇貞昌，並拿衣服給他們簽名，「凍蒜」聲四起。（編輯：梁君棣）1070829

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