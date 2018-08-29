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中央社

鴻海與美3家企業聯手 成立威谷創投基金

中央社2018/08/29 08:52
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社威斯康辛州麥迪遜28日綜合外電報導）鴻海科技集團等公司今天宣布，鴻海將與美國中西部3大公司合作，成立1億美元（約新台幣30億元）的創投基金，協助在全球各地推動科技新創公司。

美聯社報導，鴻海科技集團、美國非營利醫療系統Advocate Aurora Health、江森自控公司（JohnsonControls）與西北互惠（Northwestern Mutual）將各挹注2500萬美元（約新台幣7億6506萬元）成立威谷創業投資基金（Wisconn Valley Venture Fund）。

這個基金將由密爾瓦基的經理人與這4家公司代表組成的委員會管理。

江森自控公司在密爾瓦基設有總部，製造用於建築業的一系列科技產品，包括自動調溫器、安全系統與調節閘。西北互惠是設於密爾瓦基的金融服務公司。Advocate Aurora Health Care在威斯康辛州與伊利諾州有27家醫院。

這4家公司的主管說，他們希望威谷創投基金能帶來豐厚回報，讓機器人、人工智慧與健康照護領域取得進展。

鴻海科技集團董事長郭台銘在聲明中說：「我們期待透過這個基金，讓創業家與新創公司成功找到變革性解決辦法。」

這4家公司是與威州州長華克（Scott Walker）在密爾瓦基的發現世界博物館（Discovery World）宣布成立威谷創投基金。

華克在新聞稿中說：「這是鴻海紅利（FoxconnBonus）的另一個例子。這個基金代表威州4大優異企業間的合作，致力於協助威州成為全球科技中心。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1070829

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