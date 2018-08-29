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中央社

菲南城鎮慶典爆炸事件 2死30餘傷

中央社2018/08/29 08:57
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉29日專電）菲律賓南部一座正在舉辦慶典的城鎮昨晚發生爆炸案，至少2人死亡，包括一名女童，另有30多人受傷。

爆炸事件發生在民答那峨島的蘇丹古達拉省（Sultan Kudarat）首府伊蘇蘭鎮（Isulan），距馬尼拉約1250公里。

菲律賓陸軍第6步兵師師長索貝哈那（CirilitoSobejana）在一份報告中說，昨晚9時15分左右，士兵們接到通報，稱有人在鎮公所附近遺留可疑背包，前往查看途中即聽到巨大的爆炸聲響。

軍警人員封鎖週邊區域，搜索過程中又發現2枚土製炸彈。

初步調查顯示，爆炸源自於放置在摩托車下的一枚炸彈，一名與家人在附近小店購物的7歲女孩，和一名52歲女性喪生，另30餘人被爆炸碎片擊傷。

伊蘇蘭鎮正在慶祝建鎮61週年，鎮公所附近設置了市集。軍警仍在調查歹徒身分及動機，但推測是「莫洛國伊斯蘭自由鬥士」（BIFF）分子所為。

索貝哈那說，為此，民答那峨島中部地區已進入紅色警戒狀態。

網友Ken Belgera在臉書上張貼了爆炸案現場照片及影片，他的說法與軍警略有不同。

根據他的留言，昨晚8時40分發生第一次爆炸，9時17分發生第2次，9時32分軍警找到第3枚炸彈。

7月31日清晨，民答那峨島西南隅拉米坦市（Lamitan）發生汽車炸彈攻擊事件，造成11人死亡。

民答那峨島是菲國第2大島，特定地區的恐怖分子及穆斯林分離組織活躍。去年5月，菲律賓總統杜特蒂因島上馬拉韋市（Marawi）發生恐怖分子動亂，而宣布整座民答那峨島戒嚴，迄今尚未解除。（編輯：陳俊碩）1070829

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