對台是否考慮免簽？泰國代表：免簽沒規定要互惠

▲泰國駐台辦事處調整簽證措施，新增了委外「簽證中心」（VFS Global），辦理民眾將每人加收新台幣 470 元手續費，等於辦一本護照簽證的費用增加至 1670 元。（圖／記者陳致宇攝）

泰國貿易經濟辦事處調整簽證措施，新增了委外「簽證中心」（VFS Global），辦理民眾將每人加收新台幣 470 元手續費，等於辦一本護照簽證的費用增加至 1670 元！對此，辦事處代表通才（Thongchai Chasawath）昨（28）日舉行記者會說明，被問到泰國是否會給予台灣免簽？通才表示，免簽沒有規定一定要互惠，泰國也有許多的考量，「家家有本難念的經！」

綜合媒體報導，10 月 1 日開始，泰國貿易經濟辦事處預定在台北、高雄各設立一處委外營運的簽證中心，屆時民眾若要申辦泰國簽證，每人將加收新台幣 470 元手續費；對此，外界質疑台灣已經第 3 年給予泰國旅客免簽，但泰國卻沒有互惠給台灣旅客免簽。

對此，通才昨天下午召開記者會表示，委外辦理是為了提供更好的服務，以後民眾要辦簽證，將不限於早上 2 個半鐘頭，而是一整天都可在台北、高雄的簽證中心辦理。未來目標是今年之內，能讓台灣民眾透過線上、郵寄等方式來申辦泰國簽證。



▲泰國貿易經濟辦事處代表通才（Thongchai Chasawath）表示，目前平均每日處理 2800 份簽證申請，無論是對現有人力、場地都是很大負擔。（圖／記者陳致宇攝 , 2018.08.28）

記者會上有媒體詢問：「泰國是否考慮給予台灣免簽？」對此通才回應，考慮是有考慮，但泰國方面有更多的考量，「這裡不能講，家家有本難念的經！」希望大家能理解泰國政府。

通才提到，泰國給很多國家開放免簽，但也沒有得到互惠，「免簽沒有規定一定要互惠」，他強調這並不是拒絕。泰國與台灣是做朋友，不是做買賣，「我們有我們的考量，台灣也有其考量，大家互相了解比較好。」