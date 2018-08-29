全球電視機市占比 三星和LG合計逼近50%

（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）南韓媒體報導，據市場研究機構IHS Market今天發布的數據顯示，今年上半年，全球電視機出貨量比去年同期增加7.9%，以銷售額來看，三星電子和LG電子市占比合計達46.5%。
南韓聯合新聞通訊社引述分析認為，電視機出貨量增加主要因為今年以來平昌冬季奧運、俄羅斯世界盃足球賽、雅加達－巨港亞運會等大型體育盛事接連舉行，電視機製造商展開激烈競爭。
以銷售額來看，今年上半年，三星電子的全球市占比為29%，遠超過LG電子（17.5%）和新力（9.7%），穩居第一，海爾和TCL分列其後。
報導指出，三星和LG市占比合計達46.5%，約占全球市場的一半。2016年，兩者合計達41.6%，2017年為41.1%，今年第2季升至46.7%。三星電子今年第2季市占比達29.6%，自2006年第3季度以來，連續48季排名第一。
以出貨量來看，三星電子上半年的市占比僅19.1%，而憑著高檔產品大量上市，以銷售額為準的市占比逼近30%。具體來看，在每台售價2500美元以上的高檔市場，三星電子市占比達43.8%，在75英寸以上的超大型產品市場則達57.9%。三星在北美市場的市占比達54.2%。（編輯：陳俊碩）1070829