卓義峯十年磨一劍出輯 化身聽者再戰歌壇

（中央社記者江佩凌台北29日電）歌手卓義峯以高亢嗓音震撼人心，但他繼2008年發行首張個人專輯後沉潛10年，期間歷經選秀比賽、餐廳駐唱，如今在同是高音系高手楊培安鼓勵下，孕育出第2張專輯「聽者」。

卓義峯此次加盟豐華唱片再出「輯」，化身為「城市靈魂聽者」，期盼在音樂裡不單單只是唱者，更是城市的靈魂聽者，藉由觀察都會百態，希望唱出30歲以上的都會男女不能輕易說出的生活包袱，宣洩出有苦說不出的壓抑與孤單。

等待3600多個日子，讓卓義峯重拾信心發片的關鍵人物是楊培安。卓義峯與楊培安同屬高音系高手，兩人因欣賞歌手張雨生結緣，過去曾多次在歌唱節目中合唱，楊培安總說在卓義峯身上看到過去自己的樣子，愛才惜才的楊培安，一直鼓勵卓義峯做一張「對自己誠實且能代表自己的專輯」，因而促成「聽者」的誕生。