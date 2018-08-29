NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈雨災碰開學　教育部提兩點應變措施澎湖參選爆炸　綠營登記展現團結遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

卓義峯十年磨一劍出輯 化身聽者再戰歌壇

中央社2018/08/29 09:07
中央社 娛樂 / NOWnews
中央社 娛樂 / NOWnews

（中央社記者江佩凌台北29日電）歌手卓義峯以高亢嗓音震撼人心，但他繼2008年發行首張個人專輯後沉潛10年，期間歷經選秀比賽、餐廳駐唱，如今在同是高音系高手楊培安鼓勵下，孕育出第2張專輯「聽者」。

卓義峯此次加盟豐華唱片再出「輯」，化身為「城市靈魂聽者」，期盼在音樂裡不單單只是唱者，更是城市的靈魂聽者，藉由觀察都會百態，希望唱出30歲以上的都會男女不能輕易說出的生活包袱，宣洩出有苦說不出的壓抑與孤單。

等待3600多個日子，讓卓義峯重拾信心發片的關鍵人物是楊培安。卓義峯與楊培安同屬高音系高手，兩人因欣賞歌手張雨生結緣，過去曾多次在歌唱節目中合唱，楊培安總說在卓義峯身上看到過去自己的樣子，愛才惜才的楊培安，一直鼓勵卓義峯做一張「對自己誠實且能代表自己的專輯」，因而促成「聽者」的誕生。

此次卓義峯全程參與收歌、發詞、編曲、配唱、專輯混音等過程，更邀集許多優秀音樂人聯手製作，包括楊培安、Keith Stuart、姚若龍、葛大為、慢慢說樂團利得彙、黃宣銘、陳君豪等，籌備2年完成作品。

卓義峯再推音樂新作，也獲不少音樂圈好友推崇，包含金曲歌王蕭煌奇讚聲，「如果說台灣有三大男高音，義峯算是其中之一」，歌手黃小琥也肯定他：「一個老新人的聲音，聽起來像Rocker，聲音是有穿透力的。」戴愛玲更以「只要一唱起歌來就像一座活火山」形容他的好聲音。

卓義峯第2張專輯「聽者」9月10日正式發行。（編輯：黃于）1070829

新台幣開盤貶2.6分 為3...全球電視機市占比 三星和L...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan