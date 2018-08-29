美議員：美墨協定恐在國會面臨艱難考驗

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國兩黨國會議員今天表示，除非加拿大參與其中，否則總統川普與墨西哥達成的貿易協定很難獲得國會批准，還說要通過純粹的雙邊協議需要民主黨人的支持。

川普昨天宣布與墨西哥達成協議，還放話說加拿大若不參與修訂3邊北美自由貿易協定（NAFTA），就要將關稅大刀揮向加國製造的汽車。長久以來，川普不斷批評NAFTA。

議員表示，倘若共和黨的川普企圖讓取代NAFTA的雙邊協定在參議院過關，將面臨艱難的考驗。

若干議員認為，只有3邊協定才能在參院適用快速審批（fast-track）程序，門檻為51票。