NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈雨災碰開學　教育部提兩點應變措施澎湖參選爆炸　綠營登記展現團結遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

美議員：美墨協定恐在國會面臨艱難考驗

中央社2018/08/29 09:23
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國兩黨國會議員今天表示，除非加拿大參與其中，否則總統川普與墨西哥達成的貿易協定很難獲得國會批准，還說要通過純粹的雙邊協議需要民主黨人的支持。

川普昨天宣布與墨西哥達成協議，還放話說加拿大若不參與修訂3邊北美自由貿易協定（NAFTA），就要將關稅大刀揮向加國製造的汽車。長久以來，川普不斷批評NAFTA。

議員表示，倘若共和黨的川普企圖讓取代NAFTA的雙邊協定在參議院過關，將面臨艱難的考驗。

若干議員認為，只有3邊協定才能在參院適用快速審批（fast-track）程序，門檻為51票。

他們說，從另一個角度來看，雙邊協定需跨過60票門檻，而這需要若干民主黨人的支持，但他們可能不願幫助川普。共和黨如今占參院100席的50席。

共和黨參議員杜美（Pat Toomey）在聲明中說，要通過參院快速審批程序，「政府也必須與加拿大達成協議」。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）說，白宮準備在31日前通知國會，川普有意簽署美墨雙邊協議，但加拿大還是能加入談判。

加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）今天與萊特海澤進行數個月來首次談判，她對記者說：「美國和墨西哥的談判進展鼓舞了我們。」

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）說，雙邊協定將面臨「嚴重的法律問題」，他也對美墨協定條款細節不足表示質疑。

舒默說：「我有點擔心這就跟北韓一樣。他們發表了漂亮的宣言，我們卻看不到相關細節。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1070829

全球電視機市占比 三星和L...5人登山隊受困中央尖山 中...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan