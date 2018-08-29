美議員：美墨協定恐在國會面臨艱難考驗

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國兩黨國會議員今天表示，除非加拿大參與其中，否則總統川普與墨西哥達成的貿易協定很難獲得國會批准，還說要通過純粹的雙邊協議需要民主黨人的支持。
川普昨天宣布與墨西哥達成協議，還放話說加拿大若不參與修訂3邊北美自由貿易協定（NAFTA），就要將關稅大刀揮向加國製造的汽車。長久以來，川普不斷批評NAFTA。
議員表示，倘若共和黨的川普企圖讓取代NAFTA的雙邊協定在參議院過關，將面臨艱難的考驗。
若干議員認為，只有3邊協定才能在參院適用快速審批（fast-track）程序，門檻為51票。
他們說，從另一個角度來看，雙邊協定需跨過60票門檻，而這需要若干民主黨人的支持，但他們可能不願幫助川普。共和黨如今占參院100席的50席。
共和黨參議員杜美（Pat Toomey）在聲明中說，要通過參院快速審批程序，「政府也必須與加拿大達成協議」。
美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）說，白宮準備在31日前通知國會，川普有意簽署美墨雙邊協議，但加拿大還是能加入談判。
加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）今天與萊特海澤進行數個月來首次談判，她對記者說：「美國和墨西哥的談判進展鼓舞了我們。」
參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）說，雙邊協定將面臨「嚴重的法律問題」，他也對美墨協定條款細節不足表示質疑。
舒默說：「我有點擔心這就跟北韓一樣。他們發表了漂亮的宣言，我們卻看不到相關細節。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1070829