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政治

「中央、地方共犯結構！」柯文哲怒轟：騙子組成的國家

編輯中心／綜合報導2018/08/29 09:35
▲談到拒發重陽敬老金危及民調，柯文哲直接點名彰化，表示彰化已經接近負債警戒線，卻仍為了選舉而加碼發放敬老金，這樣只會讓台灣希臘化、使國家破產。（資料圖片／記者林柏年攝，2018.08.28）
▲談到拒發重陽敬老金危及民調，柯文哲直接點名彰化，表示彰化已經接近負債警戒線，卻仍為了選舉而加碼發放敬老金，這樣只會讓台灣希臘化、使國家破產。（資料圖片／記者林柏年攝，2018.08.28）

台北市長選戰白熱化，柯文哲面對藍綠夾擊，近來狂打政績牌，不過卻因大砍重陽敬老金造成民調下降。日前他接受周刊專訪時談到此議題，直接點名彰化；他表示彰化已經接近負債警戒線，卻仍為了選舉而加碼發放敬老金，這樣只會讓台灣希臘化，使國家破產。

柯文哲接受《鏡週刊》專訪指出，自己上任 3 年多來所交出的市政成績單，都是靠著堅持財政紀律才達到的；而對於上任的隔年停止全面發放重陽敬老金，已衝擊到他在年長者族群的支持度，柯文哲坦言，民調確實掉了 15％，但放眼各縣市現在「愈做愈過分」，他仍然表示拒絕跟進，「我比一般的政治人物堅持得更多！」


台北市長柯文哲（前）6 日上午出席大灣草圳記者會受訪表示，沒有一本社會學或政治學教科書支持齊頭式的社會福利，所以他取消發放重陽敬老金，呼籲國民黨籍台北市長參選人丁守中，不要為了選票出賣學術良心。中央社記者梁珮綺攝 107 年 8 月 6 日

柯文哲並直接點名彰化，他表示彰化明明負債已經接近警戒線，卻因為選情告急而加碼，現在不僅要發重陽敬老金，還要加發春節敬老金，「如果彰化一年可以 9 千元，台北市的財政就可以領 9 萬元！」柯文哲強調，大家都知道不對，卻仍繼續做，「如果沒效也不會有人做，騙選票有效啊！」但他直言，這樣只會讓台灣希臘化，給下一代的負債更重，甚至讓國家破產。

最後柯文哲也提到苗栗破產，他認為苗栗有縣議會，中央也有財政部、審計部、主計總處、監察院等單位，破產難道會是一天所造成的嗎？「全部都在說謊...這種是共犯結構，根本是一群騙子組成的國家！」

關鍵字柯文哲民調重陽敬老金騙子共犯
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