「中央、地方共犯結構！」柯文哲怒轟：騙子組成的國家

台北市長選戰白熱化，柯文哲面對藍綠夾擊，近來狂打政績牌，不過卻因大砍重陽敬老金造成民調下降。日前他接受周刊專訪時談到此議題，直接點名彰化；他表示彰化已經接近負債警戒線，卻仍為了選舉而加碼發放敬老金，這樣只會讓台灣希臘化，使國家破產。

柯文哲接受《鏡週刊》專訪指出，自己上任 3 年多來所交出的市政成績單，都是靠著堅持財政紀律才達到的；而對於上任的隔年停止全面發放重陽敬老金，已衝擊到他在年長者族群的支持度，柯文哲坦言，民調確實掉了 15％，但放眼各縣市現在「愈做愈過分」，他仍然表示拒絕跟進，「我比一般的政治人物堅持得更多！」