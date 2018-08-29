台股漲、美元彈　台幣早盤觸30.7後拉回盤整

在美股小漲下，台股今（29）日開紅，新台幣兌美元則在美元指數回穩下，以30.75元、貶值2.6分開出，但隨後出口商拋匯，新台幣回升至30.7元、升值2.4分，並轉趨盤整、升貶互見，目前小升在30.712元震盪。
受到美國與墨西哥達成貿易協議鼓舞，美股小漲，其中道瓊工業指數小漲14.38點，以26064.02點作收，那斯達克指數小漲12.14點，收8030.04點。台股今日開盤再度攻上11000點，加權股價指數以11029.12點、上漲39.57點開出，目前漲幅擴大至60餘點。
國際匯市部分，美國8月消費者信心指數創18年新高，反映美國經濟持續成長，推升美國升息預期，美元回穩，韓元今日早盤在1105.7至1109.89韓元兌1美元盤整，人民幣兌美元中間價6.8072元，較前一交易日中間價貶值20基點，而日圓亦在111.09至111.27日圓兌1美元盤整。
至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在美元回穩下，新台幣兌美元今日早盤以30.75元、貶值2.6分開出，但由於月底出口商有拋匯需求，加上台股走揚支撐，新台幣止貶回升，一度觸30.7元、升值2.4分，隨後轉趨盤整、升貶互見，目前在30.712元震盪。