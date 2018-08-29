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房市供過於求 建築融資逾放比創5年新高 壞帳集中中

鉅亨網2018/08/29 09:44
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金管會昨 (28) 日才鬆綁銀行辦理建築融資限制，但 7 月全體銀行建築融資逾放比達 0.25%，創逾 5 年新高，逾放金額為 50.85 億元，建築融資壞帳多集中在中小型建商，主要是房市供過於求。

今年建築融資逾放比持續走高，7 月達 0.25%，月增 0.01 個百分點，創逾 5 年新高，逾放金額為 50.85 億元；若跟去年底的 0.17% 相比，已增加 0.08 個百分點，逾放金額則增加 15.73 億元。

值得一提的是，建築融資逾放比增加，但房貸逾放比卻略微降低，7 月房貸逾放比為 0.24%，和 6 月持平，但已較 5 月 0.26% 還低。

金管會表示，建築融資逾放比增加，主因是建築放款對象多是建商，單一戶金額較大，建商房子蓋好若沒賣掉，手上資金周轉不靈就無法按時還款，且大型建商有延滯繳息，逾放就會增加較多，顯示房市供過於求。

建築貸款逾放比節節高升，但金管會卻鬆綁建築融資放款限制，雖然可望挹注 7000 億元資金活水，但是外界也關切是否會增加銀行授信風險？

對此，銀行局副局長莊琇媛回應，建築貸款逾放多數集中在中小型建商，而且金管會雖鬆綁不動產放款限制，但風險機制仍在，將要求銀行應將本次排除項目之放款總量，納入整體不動產內部風險控管機制。

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關鍵字建築融資不動產不動產授信建商房市房地產金管會headline
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