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股東有福了 大摩：微軟有望再度大幅提升股利

鉅亨網2018/08/29 09:50
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摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在本週的報告中指出，根據歷史紀錄，微軟 (MSFT-US) 有望在下個月再度提升股利發放額度，投資者可預期股利將高於以往。

摩根士丹利的股票分析師 Keith Weiss 在週一 (27 日) 的報告中寫道，「微軟通常在 9 月中旬宣布加發股利，在過去 8 年，董事會皆在 9 月的第 3 個星期二宣布增加股利發放幅度，若這種情況在 2018 年仍成立，該公司將於 9 月 18 日宣布。」

而基於兩個因素，Weiss 認為股利增幅大於平均水平的可能性很大，原因是美國稅改通過後，微軟的離岸現金超過 1300 億美元，且該公司截至 6 月 30 日的一季，稅前息前獲利 (EBIT) 增長達 20%。

Weiss 指出，微軟在 8 年前開始每年穩定提升股利，每次平均提升 0.03 美元至 0.05 美元，股利發放每股 0.42 美元，2010 年時為每股 0.13 美元。

Weiss 對微軟的評級為「優於大盤」(Overweight)，目標價格為每股 130 美元。微軟 28 日收盤價格為每股 110.26 美元。Weiss 認為，較高的股利有望推升微軟股價 2.5% 或更多。

微軟股價日線走勢圖
微軟股價日線走勢圖
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