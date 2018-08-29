股東有福了 大摩：微軟有望再度大幅提升股利

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在本週的報告中指出，根據歷史紀錄，微軟 (MSFT-US) 有望在下個月再度提升股利發放額度，投資者可預期股利將高於以往。



摩根士丹利的股票分析師 Keith Weiss 在週一 (27 日) 的報告中寫道，「微軟通常在 9 月中旬宣布加發股利，在過去 8 年，董事會皆在 9 月的第 3 個星期二宣布增加股利發放幅度，若這種情況在 2018 年仍成立，該公司將於 9 月 18 日宣布。」



而基於兩個因素，Weiss 認為股利增幅大於平均水平的可能性很大，原因是美國稅改通過後，微軟的離岸現金超過 1300 億美元，且該公司截至 6 月 30 日的一季，稅前息前獲利 (EBIT) 增長達 20%。