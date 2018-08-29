影／香港海洋公園萬聖節鬼屋嚇破膽　凱蒂貓裝鬼首登場

每年都創造新話題的香港海洋公園萬聖節活動，將於 10 月 5 日至 31 日登場，必玩的鬼屋驚嚇指數再升級，利用 3D 投影、擴增實境等科技，保證讓人還沒走進去就感覺毛骨悚然。今（ 2018 ）年園方還首度與三麗鷗家族合作，打造適合親子玩樂的夢幻派對。
▲每年都創造話題的香港海洋公園萬聖節活動，必玩的鬼屋驚嚇指數再升級。（圖／香港海洋公園）
園方表示，香港海洋公園萬聖節活動連續舉辦多年，已成為香港最具代表性的活動之一，今年園方推出 11 個景點、 13 項體驗，結合互動及光雕投影技術、擴增實境等科技，讓遊客彷彿置身鬼怪的世界，帶來更趣味且更驚悚的遊樂體驗。
▲利用 3D 投影、擴增實境等科技，保證讓人還沒走進去就感覺毛骨悚然。（圖／香港海洋公園）
今年也增加更多互動元素，像是「 VR 屍間潛行」，遊客將戴上虛擬實境眼鏡，隨時小心血淋淋的活屍出現；「屍營醫院」則是以廢棄的醫院為背景，利用特製的靈異探測手電筒深入探險，場景與氣動裝置會隨靈異探測手電筒改變，與遊客互動。
▲利用特製的靈異探測手電筒深入廢棄的醫院探險，場景與氣動裝置會隨靈異探測手電筒改變。（圖／香港海洋公園）
此外，今年園方首次與日本三麗鷗家族合作，包含 Hello Kitty 、蛋黃哥、布丁狗等卡通明星，都將一起舉辦聯「萌」派對，同時將推出一系列主題美食及周邊商品，吸引親子遊客前往。