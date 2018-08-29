影／香港海洋公園萬聖節鬼屋嚇破膽　凱蒂貓裝鬼首登場

每年都創造新話題的香港海洋公園萬聖節活動，將於 10 月 5 日至 31 日登場，必玩的鬼屋驚嚇指數再升級，利用 3D 投影、擴增實境等科技，保證讓人還沒走進去就感覺毛骨悚然。今（ 2018 ）年園方還首度與三麗鷗家族合作，打造適合親子玩樂的夢幻派對。



▲每年都創造話題的香港海洋公園萬聖節活動，必玩的鬼屋驚嚇指數再升級。（圖／香港海洋公園）