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影／香港海洋公園萬聖節鬼屋嚇破膽　凱蒂貓裝鬼首登場

記者陳致宇／台北報導2018/08/29 11:11
▲香港海洋公園萬聖節活動再升級，今（ 2018 ）年首度與三麗鷗家族合作，包含 Hello Kitty 、蛋黃哥、布丁狗等卡通明星都將登場。（圖／香港海洋公園）
▲香港海洋公園萬聖節活動再升級，今（ 2018 ）年首度與三麗鷗家族合作，包含 Hello Kitty 、蛋黃哥、布丁狗等卡通明星都將登場。（圖／香港海洋公園）

每年都創造新話題的香港海洋公園萬聖節活動，將於 10 月 5 日至 31 日登場，必玩的鬼屋驚嚇指數再升級，利用 3D 投影、擴增實境等科技，保證讓人還沒走進去就感覺毛骨悚然。今（ 2018 ）年園方還首度與三麗鷗家族合作，打造適合親子玩樂的夢幻派對。


▲每年都創造話題的香港海洋公園萬聖節活動，必玩的鬼屋驚嚇指數再升級。（圖／香港海洋公園）

園方表示，香港海洋公園萬聖節活動連續舉辦多年，已成為香港最具代表性的活動之一，今年園方推出 11 個景點、 13 項體驗，結合互動及光雕投影技術、擴增實境等科技，讓遊客彷彿置身鬼怪的世界，帶來更趣味且更驚悚的遊樂體驗。


▲利用 3D 投影、擴增實境等科技，保證讓人還沒走進去就感覺毛骨悚然。（圖／香港海洋公園）

今年也增加更多互動元素，像是「 VR 屍間潛行」，遊客將戴上虛擬實境眼鏡，隨時小心血淋淋的活屍出現；「屍營醫院」則是以廢棄的醫院為背景，利用特製的靈異探測手電筒深入探險，場景與氣動裝置會隨靈異探測手電筒改變，與遊客互動。


▲利用特製的靈異探測手電筒深入廢棄的醫院探險，場景與氣動裝置會隨靈異探測手電筒改變。（圖／香港海洋公園）

此外，今年園方首次與日本三麗鷗家族合作，包含 Hello Kitty 、蛋黃哥、布丁狗等卡通明星，都將一起舉辦聯「萌」派對，同時將推出一系列主題美食及周邊商品，吸引親子遊客前往。
 

關鍵字香港海洋公園萬聖節鬼屋hello kitty凱蒂貓蛋黃哥
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