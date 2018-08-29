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傳騰訊斥資32億力挺美團上市 估占集資額10%

鉅亨網2018/08/29 10:06
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據彭博社引述知情人士報導，美團點評已開始進行上市巡迴說明會，已持約 2 成股權的騰訊控股 (0700-HK) 計劃以基礎投資者身份，認購 4 億美元 (約港幣 31.2 億元) 的股份

報導引述消息人士指出，將會成為香港第二隻 W 股的美團點評這次上市集資額至少逾 40 億美元 (約港幣 312 億元)，最終甚至有可能超越 7 月初上市集資 54 億美元的小米 (1810-HK)，同時成為阿里巴巴 (BABA-US)2014 年美國上市後最大的科技公司 IPO。

騰訊目前持有美團 20.14% 股權，是普通股架構下的最大股東，騰訊認購 4 億美元股份，以外界估算的港幣 312 億元集資額推算，占比達 10%。美團點評和騰訊代表皆拒絕回應事件。

美團上週已通過上市聆訊，9 月 4 日前展開市場詢價，9 月 12 日定價，預期 9 月 20 日正式上市，估值區間為 400 億至 600 億美元 (約 3140 億至 4710 億港元)。先前市場傳出估值介乎 500 億至 550 億美元 (約 3900 億至 4290 億港元)。

這次上市的聯席保薦人是美銀美林、高盛和摩根士丹利，華興資本擔任獨家財務顧問。

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