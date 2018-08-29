賴清德推「雙語國家」　孫大千批「勞民又傷財」

行政院長賴清德宣示，明（ 2019 ）年將確立台灣「雙語國家」政策，台灣將成為「中文」與「英文」的雙語國家。對此，前立委孫大千批評，台灣現在是錢多到沒處花了嗎？「成為雙語國家」和「全民學英語」所要投入的經費可是天差地遠喔！
孫大千首先質疑賴清德大動作把台灣變成「雙語國家」的必要性。「如果只是為了因應全球化的趨勢，提升全民的競爭力，那麼，落實和加強全民『英語教育』，便可以達到目標。為什麼要大費周章的把台灣變成一個『雙語國家』阿？」
他認為所有外語都一樣重要。台灣要走向全世界，需要培養民眾的外語能力，不僅僅是英語，其他外語教育同等重要。所以，政府應該鼓勵全民參與外語學習，而不是以英語為唯一選擇。
孫大千表示，如果真的要把英文變成第二官方語言，未來所有的官方文件都要有中文和英文兩個版本，這項巨大的工程不知道將浪費台灣人民多少民脂民膏？那是不是先請民進黨的官員和立委們以身作則，試辦先行，從即日起，用英語來進行施政報告和問政質詢。
他批評，明知不需要，明知不可行，民進黨政府卻執意推動「雙語國家」，恐怕只是為了完成階段性台獨的任務吧？讓台灣逐步融入美國勢力，成為接受美國保護的「殖民地」，最終藉由美國之手，完成獨立建國的大業。
孫大千說，全民學語言絕對是件好事，不只英文，其他外語也應該一併考量。但若有其他政治目的，拜託早點說清楚，別拖累大家還要為了你們的台獨，勞民又傷財。
▲前立委孫大千質疑，要將台灣打造為「雙語國家」的必要性。（圖／翻攝自孫大千臉書）