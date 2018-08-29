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街口託付帳戶若違規 顧立雄：會要求改正

中央社2018/08/29 10:08
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北29日電）街口支付9月3日將推出台版餘額寶「街口託付帳戶」，遭金管會盯上。金管會主委顧立雄今天表示，目前銀行局仍在調查中，若確有違反電子支付相關規範，會要求街口進行改正。

電支公司街口支付宣布將於9月3日推出台版餘額寶「街口託付帳戶」，保障年收益1.2%至1.8%，主打高於定存利率，且採複利每日計息、每日給息，每日利息自動滾入本金再賺利息等宣傳方式。

然而，街口的行銷方式，已經違反「電子支付機構業務管理規則」，以及「電子支付機構從事行銷活動自律規範」，明顯踩到金管會紅線。為此銀行局已要求街口說明，並提供完整活動細節。

顧立雄今天上午出席「國際純網路銀行實務研討會」，會前接受媒體訪問時指出，目前銀行局還在調查中，尚未接到相關通報，不過街口的行銷方式，涉及儲值是否「等同存款」，因為儲值不能付利息。

媒體提問，街口支付是否遊走法規灰色地帶，顧立雄回應，金融科技的發展，都會有灰色地帶，因此要「抓一條線」。以這個案例來看，就是儲值與存款的差別，「儲值不能有固定收益」。

媒體進一步追問，若銀行局認定街口違反規定，是否會要求撤銷活動或改變行銷方式。顧立雄回應，若街口有規避電支相關規範，金管會當然會要求改正。（編輯：張均懋）1070829

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