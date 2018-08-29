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中央社

美民眾對中好感降 較不擔心台海緊張

中央社2018/08/29 10:02
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）美國皮尤研究中心今天公布民調顯示，美國民眾對中國的好感度下降，經濟與網路攻擊是最關注的美中問題，相較下較不擔憂兩岸關係緊張。

皮尤研究中心（Pew Research Center）民調指出，對中國有好感的受訪者佔38%，較去年44%下降6個百分點，沒有好感的比率和去年相同為47%。

民調在5月14日到6月15日進行，受訪者為1500名美國成年人。調查顯示年紀越大者對中國的反感越深，年輕人持較正面立場，50歲以上受訪者對中國有好感的佔34%，不喜歡的達53%；18到29歲年輕世代中49%對中國有好感，反感為36%。

調查也顯示，相較於軍事崛起，美國民眾更關注中國經濟擴張。58%的受訪者認為中國經濟崛起是一大威脅，較去年類似民調高6個百分點。認為中國軍事崛起是一大隱憂的為29%，較去年下降7個百分點。

值得注意的是美國年輕世代對中國較有好感，但認為中國經濟擴張較軍事崛起更具威脅的比率遠高於年長者，達65%，較後者多13個百分點。

問到影響美中關係的具體關鍵議題時，受訪者最關切中國持有大量美債及網路攻擊，分別佔89%與87%。其次是環保與就業機會流失，兩岸緊張是8個選項中美國民眾最不擔憂的問題，認為台海情勢非常緊張或有些緊張的合計63%。（編輯：廖漢原）1070829

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