美民眾對中好感降 較不擔心台海緊張

（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）美國皮尤研究中心今天公布民調顯示，美國民眾對中國的好感度下降，經濟與網路攻擊是最關注的美中問題，相較下較不擔憂兩岸關係緊張。

皮尤研究中心（Pew Research Center）民調指出，對中國有好感的受訪者佔38%，較去年44%下降6個百分點，沒有好感的比率和去年相同為47%。

民調在5月14日到6月15日進行，受訪者為1500名美國成年人。調查顯示年紀越大者對中國的反感越深，年輕人持較正面立場，50歲以上受訪者對中國有好感的佔34%，不喜歡的達53%；18到29歲年輕世代中49%對中國有好感，反感為36%。