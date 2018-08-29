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〈分析〉川普放話暫不與中國談判 貿易戰會怎麼走？日

鉅亨網2018/08/29 10:15
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美國總統川普本週才放話，指時機未到，暫時不和中國談判。在此情況下，中美貿易戰接下來怎麼走？有日本媒體提出兩大劇本，但可以確定的是，川普對 2000 億美元的中國商品課徵關稅幾乎已成定局。

川普在宣布與墨西哥達成貿易協議時透露：「中國想談判，但說實話，現在還不是談判的最佳時刻」他表示，過去幾十年來，美中貿易過於傾向中方利益，他想和中國達成一個不那麼「單方面」的貿易政策，目前時機仍未到。

道康證券 (TD Securities) 新加坡資深新興市場分析師 Mitul Kotecha 表示，就中國和亞洲而言，這項新墨西哥協議沒有解決任何問題。反而增強美國對中國施以強硬立場，這對中國甚至亞洲來說實在不是甚麼好消息。

事實上，中美在 8 月 22-23 日兩天的談判，據傳談判內容注重細節，但未能取得進展。《日本經濟新聞》對中美貿易戰分析，接下來雙方走向可能有以下兩套劇本：

第一套是美國發動新的制裁，雙方溝通陷入泥沼。

在中美之間找不到妥協點下，預料川普將繼續走強硬路線，預計最早在 9 月初對價值 2000 億美元的中國商品課徵關稅，屆時中國也將實施先前列出的 600 億美元制裁清單予以還擊，預計在美國 11 月期中選舉前這番僵局恐難解開。

美國企業研究所 (American Enterprise Institute) Derek Scissors 指出：「結局要看中國是否能提出令川普可以接受的讓步方案」，但對中國來說，即使願意擴大美國産農産品和能源的進口，也不太願意在美國所要求的結構性問題上做出讓步，例如廢除《中國製造 2025》等。

第二套劇本則是，市場劇烈震盪，雙方相互妥協。

美國戰略與國際問題研究中心的中國研究項目副主任 Scott Kennedy 認為，目前看來美國向中國課徵 2000 億關稅的行動已幾成定局，除非「美國經濟迅速減速」。

若貿易戰警惕情緒升溫，市場將再掀起一波劇烈動盪，尤其近來在人民銀行一連串措施下好不容易從 6.93 的低點拉回 6.8 左右的人民幣，很可能再掀劇烈貶值潮，屆時中國可能不得不出售外匯儲備中的美國國債，進行貨幣防衛。若真如此，這波混亂將擴至美國甚至全球市場，甚至進一步對實體經濟造成影響。

到時候，就算強硬如川普，也不可能對問題視而不見。到時負責美國國債的財政部等部會，鴿派話語權恐怕會跟著增強，雙方進一步摸索解決之道，中國也可能大膽做出讓步，和美國達成妥協。

值得注意的是，中國國務院總理李克強週二表示，將採取更嚴格的知識產權保護制度，完善相關法規。並強調對內外資企業一視同仁，絕不允屬強制技術轉讓，若發現後將依法查處。由於中美談判的一大關鍵便是美國要求中國停止要求外企技術轉讓，後續發展會是如何，值得進一步關注。

美國 11 月期中選舉結束後，中美雙方領袖將在亞太經合組織 (APEC) 峰會、二十國集團 (G20) 峰會等進行會面，雙方貿易紛爭是否能在此時落幕，或轉成又臭又長的持久戰，外界都在等著看。

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