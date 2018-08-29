銀行建築融資鬆綁 營建股盤中小漲

（中央社記者韋樞台北29日電）金管會宣布鬆綁銀行辦理建築融資，估計可釋出市場新台幣3500億元到7000億元額度，視為房市利多。營建股今天隨大盤一舉躍過11000點而走高，盤中小漲0.45%。

金融監督管理委員會今天宣布鬆綁銀行辦理建築融資限制，將於31日上路，預估可為銀行釋出3500億元至7000億元放款額度，外界認為對不動產市場將是一大利多。

考量政策目的及公益性，金管會研議後決定放寬得不計入住宅建築及建築放款的項目，包含公私立各級學校、醫療機構、政府廳舍、長期照顧服務機構、社會住宅，以及依工廠管理輔導法申請許可或登記的廠房；另外經主管機關核定發布實施的都更計畫所需資金而辦理的放款，也可不計入建築融資。