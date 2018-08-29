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中央社

銀行建築融資鬆綁 營建股盤中小漲

中央社2018/08/29 10:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北29日電）金管會宣布鬆綁銀行辦理建築融資，估計可釋出市場新台幣3500億元到7000億元額度，視為房市利多。營建股今天隨大盤一舉躍過11000點而走高，盤中小漲0.45%。

金融監督管理委員會今天宣布鬆綁銀行辦理建築融資限制，將於31日上路，預估可為銀行釋出3500億元至7000億元放款額度，外界認為對不動產市場將是一大利多。

考量政策目的及公益性，金管會研議後決定放寬得不計入住宅建築及建築放款的項目，包含公私立各級學校、醫療機構、政府廳舍、長期照顧服務機構、社會住宅，以及依工廠管理輔導法申請許可或登記的廠房；另外經主管機關核定發布實施的都更計畫所需資金而辦理的放款，也可不計入建築融資。

政府放寬建築融資，業界視為不動產市場一大利多，可增加靈活調度資金，挹注市場信心。

台股今天隨美股小漲，開盤一舉躍過11000點大關，電子族群較受資金青睞，傳產股漲跌互見，漲幅也相對偏小，營建股盤中上漲約0.45%。個股上漲較多包括冠德、日勝生等。

冠德上半年合併稅後虧損2億2780萬元，EPS虧損0.46元。但冠德下半年有數起大案可望貢獻營收獲利，包括「冠德大境」、「冠德信義」、「冠德微山丘」、「冠德羅斯福」等。今天股價開高走高，盤中買單挹注，漲幅達4.47%，最高22.2元。

日勝生每股淨值恢復至票面以上，自21日起恢復融資券交易。日勝生第2季單季每股稅後盈餘（EPS）1.1元，今年EPS挑戰2.5元，7月營收76.98億元，年增3993%，近5日受三大法人愛憐而大買，今天股價續創高，盤中最高15.6元，創3年新高，漲幅3.31%。（編輯：蘇志宗）1070829

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