李嘉誠百億股權變相贈兩子 李澤鉅長和持股超越父親

據《證券披露權益》網頁所示，李嘉誠是於 8 月 23 日，在場外以作價相當於每股港幣 90 元的現金以外資產形式，轉讓手上直接持有的 6595.14 萬股長和股份予旗下信託，涉及價值高達港幣 59.36 億元。

據港交所最新權益資料披露，剛於今年 5 月退休的長和系創辦人李嘉誠，在上週四 (8 月 23 日) 將私人持有約 6600 萬股，市值幾近港幣 60 億元的長和 (0001-HK) 股權及港幣 37.34 億元的長實 (1113-HK) 持股，總價值共港幣 96.7 億元，轉讓予家族信託，變相將股份權益贈予兩子，即長和主席李澤鉅及電訊盈科 (0008-HK) 主席李澤楷。

交易完成後，李嘉誠實益持有的長和股份，由原先的 6665.92 萬股，大減至只有 70.78 萬股。透過信託持股的股份數目，則由原有的 10.94 億股，增至逾 11.6 億股。

同日，李嘉誠又在場外將個人的長實持股以每股港幣 55.8 元，轉讓 6691.8 萬股予家族信託，涉及價值亦多達港幣 37.34 億元。完成交易後，李嘉誠在長實的個人實益持股，則由原來近 1.57 億股，減至只有 2526 萬股。其家族信託在長實的持股，卻由原有的 10.28 億股，增至 11.6 億股。

根據長和及長實年報資料，李嘉誠及李澤鉅分別持有家族信託股的控股公司 Li Ka Shing Unity Holdings 1/3 及 2/3 股權，其中李嘉誠為信託的財產授予人，而可能受益人則包括李澤鉅夫婦及其子女，以及李澤楷，因此這次李嘉誠將個人名下股份轉入家族信託，變相是將股份權益轉讓予俱屬信託受益人的 2 名兒子。

由於李澤鉅屬信託受益人，因此在李嘉誠將長和持股轉讓予家族信託後，他在長和的應佔股權由原來的 28.44%，提高至 30.15%，加上他私人及妻兒合共持有近 320 萬股，故持股量比父親李嘉誠略多。

至於長實方面，李澤鉅應佔股權則由原來的 28.4%，增至完成股份轉讓後的 32.12%。

現年 90 歲高齡的李嘉誠在個人財產的安排一事上早有部署，2012 年便率先披露自己對兩子的安排。今年 5 月長和及長實舉行股東週年大會後，李嘉誠便正式退休，由李澤钜接掌其總值萬億元的長和系上市王國。6 月底李嘉誠再將自己在汕頭大學名譽主席的職務，交棒予李澤楷。

李嘉誠在退休前曾多次提及退休安排，指長子李澤鉅主力打理長和系生意，次子李澤楷則讓其獨立發展；目前李澤楷已建立盈科集團，從事電訊、媒體、金融及地產生意。

李嘉誠這次轉讓手上長和系的大部分直接持股，亦可配合他減少在長和系的直接參與，集中在他比喻為「第三個兒子」的李嘉誠基金會參與更多事務。

今 (29) 日開盤，長和漲 0.223%，報港幣 89.75 元；長實漲 0.088%，報港幣 56.75 元。