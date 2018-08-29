怒！不知女嬰溺水…大媽只顧滑手機還趕走求救童

玩手機比小孩子的命還重要嗎？大陸福州一間幼童游泳池發生嬰兒溺水意外，一名吳姓婦人幫 2 名小孩裝好充氣泳圈後就開始在一旁滑手機，完全沒有發現在她專注滑手機時， 1 名嬰兒早已呈倒栽蔥姿勢溺水，更離譜的是，當另 1 名小孩發現試圖求助時還被婦人揮手嫌煩趕走。等到婦人發現後，嬰兒已經溺水超過 90 秒。

綜合陸媒報導，事件發生在上（ 7 ）月 31 日，當天還是這名溺水女嬰的周歲生日。當時女嬰的母親因有事要處理，托吳女幫忙看顧小孩，吳女在把小孩穿上泳圈並放入泳池後，就走到一旁自顧自地滑手機。此時另 1 名年紀較大的小孩眼睜睜的看著女嬰翻覆倒栽蔥跌入水中，雖然孩童嘗試把女嬰拉起，但都沒能成功。