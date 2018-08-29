怒！不知女嬰溺水…大媽只顧滑手機還趕走求救童

玩手機比小孩子的命還重要嗎？大陸福州一間幼童游泳池發生嬰兒溺水意外，一名吳姓婦人幫 2 名小孩裝好充氣泳圈後就開始在一旁滑手機，完全沒有發現在她專注滑手機時， 1 名嬰兒早已呈倒栽蔥姿勢溺水，更離譜的是，當另 1 名小孩發現試圖求助時還被婦人揮手嫌煩趕走。等到婦人發現後，嬰兒已經溺水超過 90 秒。
綜合陸媒報導，事件發生在上（ 7 ）月 31 日，當天還是這名溺水女嬰的周歲生日。當時女嬰的母親因有事要處理，托吳女幫忙看顧小孩，吳女在把小孩穿上泳圈並放入泳池後，就走到一旁自顧自地滑手機。此時另 1 名年紀較大的小孩眼睜睜的看著女嬰翻覆倒栽蔥跌入水中，雖然孩童嘗試把女嬰拉起，但都沒能成功。
▲吳女專心滑手機，沒有看到泳圈在眼前翻覆。（圖／翻攝自臉書）
過程中孩童還曾向吳女求救，但吳女卻嫌孩童麻煩，揮了揮手打發掉又繼續滑手機，直至女嬰溺水約 90 秒後，吳女才猛然看到沉在水中的女嬰，連忙衝過去對岸將女嬰拉起，但救起時已無生命跡象，緊急送醫搶救才恢復心跳呼吸，由於溺水時間過久，目前女嬰仍在加護病房觀察。
▲年紀較大的孩童曾向吳女求救，卻被嫌煩打發走。（圖／翻攝自臉書）
監視器畫面曝光後，許多網友對吳女的粗心相當不諒解，紛紛留言痛批「那女的在搞什麼啊」、「另一個小孩有求救耶」、「只會玩手機也太爛」、「看到小嬰兒溺在水中我也不能呼吸了」、「這女的準備賠到脫褲吧」。