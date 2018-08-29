佛州陽光小島灘市慶祝與恆春締姊妹市5週年

蕭爾致詞指出，他接任市長後致力推動多項建設，而陽光小島灘與恆春同為國際旅客度假勝地，雙邊有許多議題可討論與互相協助，希望與駐邁阿密辦事處共同努力，增進與恆春交流。

（中央社記者鄭崇生華盛頓28日專電）佛州陽光小島灘市與台灣屏東縣恆春鎮締結姊妹市，今年滿5週年，恆春鎮捐贈長椅及玉蘭花樹，陽光小島灘市今天舉行儀式，慶祝兩市友誼。

和知名的邁阿密市一樣，陽光小島灘市（City ofSunny Isles Beach）是佛州邁阿密達德郡（Miami-Dade County）轄下城市，而恆春5年前與陽光小島灘市締結姊妹市，來自台灣、現任陽光小島灘市國際大使的僑胞邱芳玉是重要推手。

錢冠州致詞時除感謝邱芳玉及她的丈夫奧立佛（Keith Oliver）大力推動台灣與佛州交流，也對前陽光小島灘市市長艾鐸卡（Norman Edelcup）與前市政委員貝瑞辛（Roslyn Brezin）的支持表達謝意，他說，辦事處會積極與市政府、商會及相關單位合作，盼提升雙邊關係、共創雙贏。

陽光小島灘市副市長高德曼（Dana Goldman）、市政委員史斐欽（Larisa Svechin）與賈託（JeanetteGatto）、市政經理魯索（Christopher Russo）及市警察局長史奈德（Dwight Snyder）出席儀式；台灣方面則有駐邁阿密台灣貿易中心主任孫紀美，屏東縣恆春鎮鎮長盧玉棟派助理王怡仁代表出席；僑界則有北美洲世界台商會顧問江佛樹、僑務促進委員程惠玲及鄧詠嫻觀禮。

恆春的長板座椅由邱芳玉代表屏東縣恆春鎮公所捐贈，未來將永久設置於市立捷威公園（Gateway Park）舞台後方的蝴蝶園中，蝴蝶園四周已栽種具台灣風情的玉蘭花樹與桂花樹，盼賓客遊園賞蝶時，也能聞到花香。

陽光小島灘市人口約2萬2000人，以陽光及海灘聞名，美國總統川普在當地就有一間以他姓氏冠名的國際飯店及一間住宅大樓。

除了恆春，陽光小島灘市的姊妹市還有以色列的尼坦雅（Netanya）、義大利的道米納（Taormina）及烏拉圭的東岬（Punta del Este）。（編輯：陳俊碩）1070829