馬蔡政府面對天災態度大不同！鄭師誠連用7「該死」總結

南台灣近日受熱帶低壓籠罩影響，各地紛紛遭受暴雨狂襲，高雄、台南、嘉義等多處出現淹水情形，造成災害頻傳，蔡政府事後的處理行徑與言論也接連引發爭議。25 日蔡英文南下嘉義勘災，卻坐著「雲豹裝甲車」前往淹水區，讓當地鄉民憤而怒嗆「下來走」。行政院長賴清德挨批台南市長任內「治水失敗」，他則回應「批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪些地方，把握不會淹水？」而內政部長徐國勇日前更說，這麼大的雨如果一直下，再好的水利設施都會淹，「淹水就像感冒，沒有藥可以吃了就永遠不感冒。」

823 豪雨重襲南台灣，造成多處淹水難退、災害頻傳，蔡政府諸多處理方式及言論都引發民眾震怒。資深媒體人鄭師誠在臉書連用 7 個「該死」暗諷馬蔡執政時面對天災的最大差別，並直說「年底再把票投給他們……那是自己找？……」

回顧 2009 年 8 月莫拉克颱風強烈襲台，時任總統的馬英九遠赴台東視察災情，離開時一對因家人失蹤而攔路的母子，拉著他哭問：「為什麼我們把票投給你，需要見到你時都見不到！」當時馬英九以一句「現在不是見到了嗎？」讓他的高支持度瞬間一落千丈。

對此，鄭師誠在臉書發文表示，「蔡皇神隱三天後，搭雲豹甲車呼嘯進災區，將災民掃了一上午的水又衝回家裡去；副總統陳建仁動作快一點， 23 號大雨襲台， 24 號照原行程，一行二十多人到金門瘋狂玩三天；立法院長蘇嘉全？好像被發現在日本，說不定是在視察之前的日本水災災情吧！」

他不禁連用 7 個「該死」做總結，「八八風災，國民黨執政該死，馬英九當總統該死，劉兆玄理頭髮該死，薛香川和岳父喝粥該死。這回 823 洪水，台灣民眾沒做好防洪，該死。還把過錯怪給政府，該死。還批評大官……更該死…年底再把票投給他們……那是自己找？……」