大馬發聲明澄清誤解 碧桂園森林城市准向外國人出售

碧桂園在聲明中引述馬來西亞總理署 8 月 28 日發佈的官方聲明稱，馬來西亞歡迎包括中國在內的所有國家及地區的遊客，並且馬來西亞官方並沒有對滿足入境條件的外國遊客加以任何限制。關於外國人購買房產，無論哪國國籍，馬來西亞都會設置相關條件要求，並可通過公開管道獲取。

聲明令碧桂園今 (29) 日開盤跳漲 0.34%，之後大幅震盪，截至發稿，報港幣 11.76 元，上漲 0.17%。

針對「森林城市不得向外國人銷售」報導，碧桂園 (2007-HK) 表示，馬來西亞總理署 28 日發佈的官方聲明，澄清之前媒體對馬哈迪總理言論的一些誤解。森林城市已遵守當地所有法律和法規以及獲得向馬來西亞以外地區採購出售的必要批准。

聲明說，對於想在馬來西亞辦理永久居住的外國人，政府在推行第二家園計畫 (MM2H)。相關申請條件清晰明確，對此感興趣的人們可通過公開管道查詢。

對此，碧桂園認為，馬來西亞總理署聲明澄清了之前媒體對馬哈迪言論的一些誤解。森林城市已遵守當地所有法律和法規以及獲得向馬來西亞以外地區採購出售的必要批准。

碧桂園表示，森林城市作為一座國際產能合作新城，引入全球優勢資本、技術以及教育醫療資源，帶動了產業發展，將為當地創造數十萬就業機會，對馬來西亞和柔佛州就業和經濟發展帶來積極作用。

碧桂園強調，此次馬來西亞總理署的聲明也明確重申，歡迎能夠帶來科技轉移、提供當地就業以及設立產業的外國直接投資。

大馬森林城市是碧桂園與柔佛州政府組建的合資公司 (Country Garden Pacificview)。專案總投資規模達到 2500 億元，初步預計開發週期長達 20 年，將在 4 個人工島嶼上建造，總面積為 13.86 平方公里，或將成為中國房地產歷史上最大的單體項目。

據悉，在迄今已售出的森林城市公寓中，碧桂園中國買家占業主的 2/3 左右，20% 來自馬來西亞，其餘來自其他 22 個國家和地區，包括印尼、越南和韓國。

馬來西亞總理馬哈迪週一 (27 日) 表示，不會允許碧桂園向外國人銷售位於其南部的「森林城市」項目，且政府不會就該項目居住權向外國人發放簽證。