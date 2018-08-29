今日廣場》藍蝴蝶／「台灣正在變好」是假新聞嗎？

儘管蔡英文總統答應會協助解決，但該陳情民眾再被問到對於蔡英文的答覆滿意嗎？她卻說，「我希望我會滿意啊，可是我們失望很久了」。

「總統我們可不可以不要再淹水了？」、「我們真的一直在淹水。那個抽水機根本是擺設用的！」、「我們不要補助款，我們只要把這個水患解決。」這是災區民眾對蔡總統的喊話。

南鯤鯓代天府連3年國運抽到下下籤，2018年更是難得一見卦頭主帥父子都陣亡、大船擱淺的罕見國運籤。卦頭是「漢李廣父子陣亡」，詩句是「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，恰是行舟上高灘」。

大家沒聽錯！陳情民眾說出了全國國民的心聲「我們失望很久了」。

中南部近日受熱帶低氣壓影響豪雨成災。根據中央災害應變中心統計，這次823水災造成全台共7死101傷，泡水三天的地區更有嘉義縣、台南市地區，災民憂心「連睡覺的地方都沒有，現在聽到雨聲就怕」。

此外，本次水災造成農業損失金額不斷上升。



▲南台灣農業損失慘重。(圖/台南市政府新聞處提供)

823準颱風「燕子」過境，帶來熱帶低氣壓豪雨重創南台灣。高雄市多處傳出災情，轎車滅頂、機車泡水、馬路變河道，甚至連警消都受困無法救災；輕軌有如行駛在河面，一度被稱為是電影「神隱少女」場景再現。

不過，高雄還不能說是最嚴重的地區。從高雄往北走，台南、嘉義、雲林同樣災情慘重。彰化與台中近兩周也多次淹水，幾乎整個中南部都泡在水裡。中央政府近20年來，花了幾千億治水，難道到頭來徒勞無功？

2014年賴清德才誇口「淹30年的痛苦，我花3年解決」！

2016年賴清德還被蔡總統稱讚「治水有功」。

2018年民進黨台南市長參選人黃偉哲更是發表狂讚「市府已減少 96％ 水患」。

顯然這次水災，並非是「水退了，就知道誰沒穿褲子」，而是「水來了，就知道誰沒穿褲子」。

原因筆者分析如下：

一、幹話說法極度不可思議？

以823豪雨日為例，行政院長賴清德當日中午特別在臉書po文，提醒國人要特別留意天候變化，今、明兩天全台都要嚴防強風豪雨。



由於南部災情頻傳，在賴清德的臉書po文下面也湧入一堆民眾的憤怒留言：「院長趕快回台南治水。」、「你確定真的有治水嗎？」、還有人求救說「院長，中央能提供台南游泳圈嗎？快撐不住了...」、「請問台南淹成這樣還不停班？？是要等淹成河的時候大家游泳回家嗎？」



二、10年千億預算，綁樁多於治水？

政府投入治水，從2006年扁政府的易淹水治理8年800億、後加碼到1160億，到馬政府流域綜合治理計畫再投入660億，到現正執行中的前瞻基礎建設，用在水安全預算也有1200多億，不可謂不多。



易淹水區面積排名全台第一的台南市，總計獲得239.8億元補助，但為何每逢豪大雨依然淹水一樣無助？



前水利署署長陳伸賢不諱言說，過去治水預算因為競爭性關係，甚至有政治力介入，沒有完全按照保護標的優先順序投入，在整治地區選擇上，確實有補強空間。他建議，未來審查上應多訂定治水衡量標準，將投入後的住宅保護效益量化成數字，只要多一些標準作為撥款依據，就可以減少干預或人情壓力。



更有水利專家就批評，過去的治水預算常被地方拿去挪用或綁樁，應該建立更多審查量化標準，防政治力介入干擾。



三、賴清德院長在台南治水的成效，面臨檢驗失敗後，第一時間會否自我反省、謙卑道歉、完全負責？

針對輿論批評「治水失敗」，賴清德嚴肅回應表示，「像這麼大的雨勢，24小時的雨量超過600毫米，大家可以想像，下在台灣哪一個城市可以不淹水？」、「看哪一個批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇這些雨量下在哪些地方，他有把握不會淹水？」



▲行政院長賴清德聽取災損簡報。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.25）



相較於2009年莫拉克颱風（88水災）挾帶的超大豪雨更驚人，8月8日全天累積雨量統計揭曉，不僅尾寮山以1403毫米穩居冠軍，歷年單一測站單日最大降雨紀錄前10名中，其中有9個莫拉克颱風所下的雨，一天就讓紀錄幾乎全盤改寫。



如果賴清德先生處在其他人生或在野階段而非我國行政院長，或許一推二五六的回應可以使你僥倖過關。但很可惜的是，你曾任台南市長、現為國家最高行政機關首長，那就必須負起完全的「政治責任」。



非常遺撼的，賴清德院長儘管把幹話說的非常漂亮，「所有的責難到我為止」云云。但顯然完全沒有無一肩扛起、負責起政治責任該有的具體作為。



四、何謂完全「政治責任」？

簡單來說，「政治責任」即是誰擁有何種及多少權力，即該負何種與多少責任。

以88水災為例，臺灣各界紛紛指責馬政府防災救援不力，引發廣泛民怨，使中華民國總統馬英九領導的國民黨政府聲望大幅滑落。最後更因追究政治責任的呼聲，直接導致劉兆玄內閣於同年9月初宣布總辭。



反觀，賴清德先生雖自稱為務實的台獨工作者，但實務上仍為中華民國行政院長，所屬的民主進步黨更是「完全執政」的執政黨。這般耀眼且迷人的身份，就得學會注意如何優化中華民國行政院長這項職務，而非時時令現任及卸任行政院發言人們連忙為你擦屁股、為你捏把冷汗。



除此之外，值得注意的是，蔡英文總統說：「怕委屈就不要做總統了！」

合理推論，蔡總統或許是換個方式告訴賴院長「怕委屈就不要做行政院長了！」



易言之，蔡總統不無可能藉由媒體對賴院長曉以大義，與其把時間、精神在講幹話，不如效法前人典範，勇敢承擔政治責任，宣示下台以示負責。

因為，唯有這樣做才可以為蔡總統、民進黨全體及賴院長本人在面臨「幹話產生器」的衝擊之下，保留那些所剩不多彌足珍貴的尊嚴。



▲豪雨重創高雄！各地災情不斷，不少網友將淹水照片上傳臉書社團。（圖／翻攝自爆料公社）



五、回顧 88水災身為在野黨的民主進步黨又批評了什麼？

2009年8月19日蔡英文女士民進黨中執會批評，人民卻只看到一個愛惜形象，急於辯解的總統，看不到有決策擔當、領導能力以及能夠解決人民痛苦的總統。

蔡英文還說，馬英九在記者會中並沒有回答政府救災出了什麼問題？犯了什麼錯誤？以及到底政府在救災與重建工作有何具體政策？



蔡英文女士更指出，中央政府在莫拉克風災期間完全沒有掌握災情的嚴重性，更沒有整合人力與物力投入救援工作，錯過了黃金72小時，同時總統沒有以三軍統帥身分指揮國軍救災，第一時間進入交通中斷的災區，連資訊的掌握都仰賴媒體報導，甚至許多政務官的表現更是狀況外，「指揮機制的混亂、延宕是八八水災救災失敗的根源」。



六、823水災現場，身為執政黨的民主進步黨又做了什麼？

823水災，幾乎半個南台灣泡在水裡，許多人的家園被毀。總統蔡英文24晚間卻在臉書貼出下午開心聽黃信介音樂會的照片。



再者，自災害發生到今，某些地區居民已經泡水多日，不料蔡總統勘災聽取民眾陳情抽水機損毀時竟然噗斯笑出聲音來。不知道居民的陳情是有多好笑？蔡總統的同理心除了給予蔡想想、蔡阿財之外，不知道出外勘災時有沒有帶出門？



一旦國家元首只是來做給攝影官、媒體拍照，證明自己有到災害現場勘查。但勘查過程中被民眾公開直播的是，蔡總統高高在上矗立於雲豹甲車笑咪咪、揮手駛過水道，直到被災民嗆聲才離開雲豹甲車下來走，此等情景該是何等不堪？



根據氣象預報得知，中南部將可能再有4日暴雨天得繼續奮戰，加上仍有部分地區泡水困境未盡排除，總統府、行政院現任及卸任發言人們還得忙著為種種荒謬事件一件件美化硬凹，以及網軍䕶主心切地頻頻撥正反亂。



如今我們得請蔡英文總統、賴清德院長，回過頭來看看身為執政黨（者）的自己，是否覺得昔日在野的每一巴掌都血淋淋、惡狠狠的打在自己的臉上？！



民進黨立委吳秉叡曾説，「不支持一例一休的人，下次選舉可以別投民進黨」。同理，天雨水害，無法認同執政黨（者）政策或作為的人，一定要採取公民投票行動表達抗議，真的不要勉強自己去買單。



執政黨的表現，若不符期待。支持者能立你，也能廢你。

二年多來的內政外交挑戰橫亙在前，已經重創綠色執政威信，許多支持者已要求蔡英文、賴清德下台，這樣的呼聲會否日漸強烈。



台灣正在變好嗎？筆者堅信人民的感受最直接，到底是怒吼？還是喝采？這個答案，我們很快就能知曉。



國家及下N代的未來就掌握在我們的手上，千萬不可再放任自己，以冷漠來對待了！

●作者：藍蝴蝶／公共行政碩士，時事評論人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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