不請客不會選？盧秀燕團隊指控林佳龍期約賄選

「不請客不會選？」國民黨台中市長參選人盧秀燕競選辦公室今(29)日召開記者會，指控台中市長林佳龍在今年7月21日以公務行程名義，與市府一級首長參加林佳龍後援會，並以辦桌的方式宴請選民，並上台拉票，已經明顯達成期約賄選的成立要件。
盧辦發言人吳皇昇，林佳龍在今年7月21日率領市府一級主管，用兩天公務行程去梨山地區，但公務行程中卻有林佳龍後援會行程，活動現場出現林佳龍競選旗幟、衣帽、高喊林佳龍凍蒜並吃海陸大餐，這跟一般造勢場合所提供的炒米粉、貢丸湯(提供不確定人士)不同，林佳龍還上台致詞拉票、揮舞戰旗，這是很明白的期約賄選。
吳皇昇強調，林佳龍本場活動賄選要件具備，第一是舉辦餐會、第二是選舉造勢場合；最後則是免費招待民眾、要民眾支持林佳龍，這在過去法院案例上，就是明顯期約賄選的案件。吳強調民國94年時林佳龍第一次參選台中市長時，林團隊就有用後援會形式，舉辦免費餐會讓林佳龍到場造勢，當時法院判定林佳龍團隊成員有罪。
盧辦發言人蔣豐懋則說，市府成員甚至在個人臉書上貼文稱活動是支持林佳龍市長的餐會，現場人數從預計的150人到最後出席的300多人，選罷法規定贈送禮品不能超過30元，但該人士自己還寫到當天是豐盛的海陸大餐。
國民黨文傳會副主委王鴻薇則強調，檢調一直呼籲要端正選風，所以他希望檢調要主動偵辦此案，民進黨中央應該要主動處理，絕不能包庇與縱容。