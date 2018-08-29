NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈蔣經國勘災照曝光！網友嘆息聲四起亞洲漏控會議　談自來水控漏技術遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

不請客不會選？盧秀燕團隊指控林佳龍期約賄選

記者戴祺修／台北報導2018/08/29 12:48
▲台中市長林佳龍上台拉票造勢。（圖／盧秀燕辦公室提供）
▲台中市長林佳龍上台拉票造勢。（圖／盧秀燕辦公室提供）

「不請客不會選？」國民黨台中市長參選人盧秀燕競選辦公室今(29)日召開記者會，指控台中市長林佳龍在今年7月21日以公務行程名義，與市府一級首長參加林佳龍後援會，並以辦桌的方式宴請選民，並上台拉票，已經明顯達成期約賄選的成立要件。
 
盧辦發言人吳皇昇，林佳龍在今年7月21日率領市府一級主管，用兩天公務行程去梨山地區，但公務行程中卻有林佳龍後援會行程，活動現場出現林佳龍競選旗幟、衣帽、高喊林佳龍凍蒜並吃海陸大餐，這跟一般造勢場合所提供的炒米粉、貢丸湯(提供不確定人士)不同，林佳龍還上台致詞拉票、揮舞戰旗，這是很明白的期約賄選。

吳皇昇強調，林佳龍本場活動賄選要件具備，第一是舉辦餐會、第二是選舉造勢場合；最後則是免費招待民眾、要民眾支持林佳龍，這在過去法院案例上，就是明顯期約賄選的案件。吳強調民國94年時林佳龍第一次參選台中市長時，林團隊就有用後援會形式，舉辦免費餐會讓林佳龍到場造勢，當時法院判定林佳龍團隊成員有罪。
 
盧辦發言人蔣豐懋則說，市府成員甚至在個人臉書上貼文稱活動是支持林佳龍市長的餐會，現場人數從預計的150人到最後出席的300多人，選罷法規定贈送禮品不能超過30元，但該人士自己還寫到當天是豐盛的海陸大餐。

國民黨文傳會副主委王鴻薇則強調，檢調一直呼籲要端正選風，所以他希望檢調要主動偵辦此案，民進黨中央應該要主動處理，絕不能包庇與縱容。
 

關鍵字林佳龍盧秀燕期約賄選台中市長選舉
調公務車當遊覽車？藍籲陳建仁說明柯P年底穩上？網曝柯選戰打法盲點

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan