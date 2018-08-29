不請客不會選？盧秀燕團隊指控林佳龍期約賄選

「不請客不會選？」國民黨台中市長參選人盧秀燕競選辦公室今(29)日召開記者會，指控台中市長林佳龍在今年7月21日以公務行程名義，與市府一級首長參加林佳龍後援會，並以辦桌的方式宴請選民，並上台拉票，已經明顯達成期約賄選的成立要件。



盧辦發言人吳皇昇，林佳龍在今年7月21日率領市府一級主管，用兩天公務行程去梨山地區，但公務行程中卻有林佳龍後援會行程，活動現場出現林佳龍競選旗幟、衣帽、高喊林佳龍凍蒜並吃海陸大餐，這跟一般造勢場合所提供的炒米粉、貢丸湯(提供不確定人士)不同，林佳龍還上台致詞拉票、揮舞戰旗，這是很明白的期約賄選。