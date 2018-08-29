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政治

首次合體　蘇貞昌讚姚文智爆發力特強

記者林仕祥／台北報導2018/08/29 12:14
▲民進黨台北市長參選人姚文智和新北市長參選人蘇貞昌首次合體。（圖／蘇貞昌辦公室提供 , 2018.8.29）
▲民進黨台北市長參選人姚文智和新北市長參選人蘇貞昌首次合體。（圖／蘇貞昌辦公室提供 , 2018.8.29）

民進黨台北市長參選人姚文智，今（29）日與新北市長參選人蘇貞昌在台北市第一果菜批發市場合體，姚文智表示，這個市場許多攤販都來自新北，大家不僅是好鄰居也是好夥伴，「雖然是不同行政區，但大家生活都在一起」；蘇貞昌被詢問有無訣竅教導姚？蘇讚美姚爆發力特強，對北市各方面都很熟，「不能我來教他」。

姚文智和蘇貞昌清晨五時合體拂曉出擊，讓不少熱情民眾要求簽名合影，甚至有一位攤商嗨到把姚文智一把抱起。蘇貞昌表示，他選台北縣長時必定會到第一果菜市長拜訪，因為內行的都知道，這裡有許多來自新北市的攤商，中元節過後的第一天開市，他特別來給攤商加油，希望和姚文智及黨籍議員們一起努力，打贏選戰。


▲民進黨台北市長參選人姚文智和新北市長參選人蘇貞昌首次合體。（圖／姚文智辦公室提供 , 2018.8.29）

姚文智表示，今天他算是地主接待蘇貞昌，第一果菜市場是雙北生活圈的代表，一方面在南部水災後來此關心，一方面也希望在這次選戰中，雙北一起合作，雙北的黨籍議員一起爭取選戰勝利。


▲民進黨台北市長參選人姚文智被熱情地攤商一把抱起。（圖／姚文智辦公室提供 , 2018.8.29）

媒體詢問蘇貞昌有無訣竅要教導姚文智？蘇貞昌回應，姚文智很內行，爆發力特強，對台北市各方面都很熟，謙虛地說「不能我來教他」。至於未來雙北會在哪些議題上進行合作？蘇表示，這部分黨中央有在規畫，有適當時機就會一起合作。他提出的「一千萬人的舞台」，就是指整個北台灣的大生活圈，所以會在很多方面一起來努力。


▲民進黨台北市長參選人姚文智和新北市長參選人蘇貞昌首次合體。（圖／姚文智辦公室提供 , 2018.8.29）

姚文智指出，未來不但是雙北，在北台灣或首都圈範圍，各層次合作的問題，黨中央及各方幕僚都在討論中。像是前陣子的大學宿舍問題，大家意見都很一致地認為，該朝向雙北和中央教育部合作的目標來解決，相信之後也會有更多合作的機會。
 

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