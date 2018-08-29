重返職場不容易 銀髮阿嬤挑戰新行業

（中央社記者余曉涵台北29日電）今年超過65歲的王姐，從事業務工作退休後，又想要重返職場，但卻無法獲得雇主青睞。王姐並不放棄，抱著「活到老學到老」的精神，挑戰不曾接觸的行業，也讓她順利找到新工作。

銀髮族想要重返職場不是一件簡單的事，常常會遇到很多阻礙。根據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心發出的新聞稿，今年已經超過65歲的王姐開朗有活力，從業務工作退休後，生活雖然過的愜意，但卻有度日如年的感受。

不想浪費人生的王姐，因此決定重返職場工作，由於王姐曾有業務經驗，銀髮中心一開始也協助媒合相關工作，但可能年齡較長，始終未獲青睞，再加上家人也不贊成，因此王姐改變方向，尋找電話行銷的工作。