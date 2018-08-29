重返職場不容易 銀髮阿嬤挑戰新行業

（中央社記者余曉涵台北29日電）今年超過65歲的王姐，從事業務工作退休後，又想要重返職場，但卻無法獲得雇主青睞。王姐並不放棄，抱著「活到老學到老」的精神，挑戰不曾接觸的行業，也讓她順利找到新工作。
銀髮族想要重返職場不是一件簡單的事，常常會遇到很多阻礙。根據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心發出的新聞稿，今年已經超過65歲的王姐開朗有活力，從業務工作退休後，生活雖然過的愜意，但卻有度日如年的感受。
不想浪費人生的王姐，因此決定重返職場工作，由於王姐曾有業務經驗，銀髮中心一開始也協助媒合相關工作，但可能年齡較長，始終未獲青睞，再加上家人也不贊成，因此王姐改變方向，尋找電話行銷的工作。
然而電話行銷因需同時與顧客對談時操作電腦，對王姐來說顯得較為吃力，因而面試未果，還好在就業服務員的打氣跟協助下，終於有電銷主管看重王姐的業務經驗與抗壓力，願意給她機會，王姐表現得兢兢業業、可圈可點，深得主管肯定，可惜王姐後來因家裡有事亟待處理必須辭職。
王姐將家中事情處理完後，再度想重返職場，但這次的路卻更加不順利。王姐雖然順利錄取食品銷售的門市工作，但沒多久又因為公司轉換經營者，上班時間異動導致她無法配合再次失業。
一個月後，王姐整裝再出發，以「活到老學到老」的精神，挑戰她完全沒接觸過的餐飲業。這次王姐順利獲得3家餐廳錄取，再次成為開心的上班族。
王姐說，很高興能繼續為工作打拚，但這次拚得不再只是薪水，拚得是自己仍被社會需要以及在職場中獲得的成就感。（編輯：黃于）1070829