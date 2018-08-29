屏東部分地區仍淹水 台17線持續封閉

屏東縣今天淹水區仍和昨天一樣，部分地區原本淹水已稍退，道路可通行，但今天水又漲導致無法通行，包括台17線東港警分局前積水20公分及林邊鄉段積水30公分、新園鄉港西村中和路段積水約30公分、南州鄉萬華路10巷口積水約15公分，全都封路交通管制中。

根據中央氣象局資料，屏東今天雨量主要下在新園鄉、東港鎮、琉球鄉及潮州鎮一帶，截至上午9時，屏東單日最高雨量下在新園鄉為121毫米，排名全台第6，其次是第7名的東港鎮120毫米、全台第8琉球鄉118毫米；但是，累積2天33個小時雨量，新園鄉503毫米冠全台，萬丹鄉472毫米居全台第2。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）西南氣流再帶來豪雨，屏東今天凌晨雨勢大，上午7時後雨勢才變小，昨天淹水路段今天水未完全退，上班仍呈現塞車情形，台17線東港警分局前及林邊鄉段仍然封閉中。

另外，大仁科技大學前淹水20公分，無法通行，其他地區雖淹水但仍可通行。

由於連日下雨，土壤含水飽和，屏東縣來義鄉昨天再撤離危險地區居民，平地枋寮鄉低漥區也有16人接受安置，另包括三地門鄉、春日鄉和獅子鄉等，屏東縣到今天上午9時，共預警性撤離300多人。

今天屏東的鐵公路都正常營運，東港到小琉球交通船上午也正常航行，但視情況停航。（編輯：翁翠萍）1070829