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〈中秋商機加溫〉遠百愛買大打名店月餅牌 全檔期業績

鉅亨網2018/08/29 10:50
鉅亨網 / NOWnews
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在中元年度大檔過後，零售業也沒閒著，積極瞄準下一個大檔期中秋節慶搶推相關送禮商品，遠百 (2903-TW) 旗下連鎖量販業者愛買指出，今年集結 70 款品牌月餅，數量比去年多出 2 倍，尤其名店月餅引進多 20%，將全力拉升中秋銷售商機，目標全檔期較去年同期成長上看 20%。

愛買分析去年中秋月餅禮盒銷售狀況，單顆價格在 40 元內的自製愛買現烤月餅系列最熱銷，平均每日可銷出 5 萬顆，今年加碼推 12 款口味，讓消費者可自行選擇喜歡的口味組成 6-12 入禮盒。

而較高單價商品以廣式月餅的「香港美心月餅系列」最搶手，單周可熱賣 3000 盒，看準此消費需求，今年愛買獨家量販推美心金裝彩月月餅禮盒，集結 6 種經典口味，藉此強化商品差異化。

愛買強調，今年月餅是歷年最多款，價格帶從 6 入 188 元到 1840 元的禮盒都有，由於去年 500 元以上的名店月餅禮盒銷量大幅成長 3 成，因此今年再擴大引進較往年多 20% 的新品，以滿足不同消費者的需求。

愛買上半年共挹注遠百近 6000 萬元的獲利，年增近 70%，是遠百小金雞之一，也可看出量販零售景氣並不弱，隨著第 3 季進入銷售大檔，挹注獲利動能成長可期。

遠百上半年整體營業成本控管有成，毛利率增加 1.89 個百分點至 52.89%，再加上轉投資事業體挹注，使上半年稅後純益 5.77 億元，年增 60%，每股純益 (EPS)0.41 元。

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