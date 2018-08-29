NOW球星／戴資穎無需自我證明　「大賽」論英雄不合適

小戴這兩年的橫空出世，普遍被外界認為是目前的女單第一人，但有些人卻認為她的大賽成績不夠好，不僅里約奧運沒有拿牌，在今年世錦賽也遭到何冰嬌爆冷拍落，尚未證明過自己打硬仗的能力。

大陸做為羽球強國，在近年被其他國家趕上之前，許多大賽幾乎都由他們主宰，因此他們的媒體和球迷相當熱衷於討論「誰是第一人」的話題。

在經過兩盤的戰鬥後，世界球后戴資穎替我國拿到在亞運的首枚羽球金牌，不過在賽後的訪問，她的回答卻引起了兩岸熱烈的討論。有大陸記者認為小戴此次奪冠證明了她在大賽的實力，不過她本人則是覺得「就只是一場比賽，贏了就贏了，輸了就輸了」。

因此這一次戴資穎拿到亞運這一面相當具有份量的金牌，使得有些陸媒在採訪時不斷詢問她關於證明實力的話題，也讓她本人有些不開心。

按照大陸普遍的算法，會將世錦賽、奧運、亞運等大賽列為最高等級的賽事，之後是頂級超級賽，接著是超級賽。因此在他們眼裡小戴的這兩年雖然很風光，但目前還沒有拿過「大賽」冠軍，有些名實不符。

但這種算法是把網球的公式套用在羽球上，Roger Federer及Serena Williams之所以被公認為當今網壇的男女單第一人，就是因為他們的大滿貫數量領先群雄。

不過羽球賽事在職業化上不如網球，賽事的獎金、積分和制度也完全不同，因此若只用數「世界冠軍」的方式來評價一名羽球員的實力水平，並不合適。

比方說，網球大滿貫賽事比賽時間將近兩周，一名選手要拿到冠軍，必須要打7場比賽，而且都是5盤3勝制。另外好幾千萬的獎金以及2000分的積分都吸引著全世界的好手到此參賽，這也就是大滿貫有別於大師賽的原因。因在這麼長時間且強度如此高的賽事奪冠，確實是證明選手實力的一種方式。

但羽球的世錦賽，不僅在賽制上和頂超賽幾乎完全無分別，而且沒有提供獎金。另外在積分上，世錦賽冠軍能得到12000積分，但頂超賽冠軍也有11000積分，差別不能說很大。因此雖然世錦賽被官方認為是最高賽事，但要說它競爭強度高於其他比賽，似乎有些牽強。

而且細算戴資穎從成為球后開始，真正遭遇到的大賽也只有2018南京世錦賽一個，里約奧運周期時小戴還有失誤過多的問題，不算是「完全體」。而在2017年則是為了台北世大運，而放棄了挑戰世錦賽的機會，「大賽」樣本數還不多。而且戰勝小戴的何冰嬌自己也承認，那一場比賽自己是超水準發揮。

而以戴資穎這兩年狂拿14座冠軍、目前維持著世界球后的身份，並且今年一共只輸掉3場比賽來看，說她稱霸目前的女單並不為過，不能因為一場比賽的失利就抹煞其這一段時間的輝煌。

況且其它當今世界一流的女子球員，從成這兩年的成績來看，不要說能和小戴並駕齊驅的、連冠軍數量接近的都沒有。如果連戴資穎都還需要證明自己會不會打大賽，那其它女將豈不是要證明自己會不會打球了？

不過可以想見，質疑的聲音依舊會存在，小戴能做的就是像這一次亞運一樣，用勝利來為自己說話，繼續努力的打下去然後贏下去。