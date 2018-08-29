復盛應用上市案明日審查 可望集團重返資本市場領頭羊

復盛在 2007 年引進私募基金下市並分拆、組織重整，若通過證交所上市審查後，將成該集團第 1 家重啟 IPO 的公司，復盛應用率先領軍重啟 IPO 後，公司董事長李亮箴強調，未來包括由復盛應用下市分拆的生產半導體導線架及空氣壓縮設備的「復盛精密」、「復盛」兩家獨立公司，也將分別上市掛牌，重返資本市場。

復盛應用 (6670-TW) 生產精密鍛鑄件高爾夫球頭、航太零組件的，該公司上市申請案由交易所排入明 (30) 日審查議程，若一切順利，復盛應用可望在今年年底前完成上市掛牌程序。

復盛應用今年第 2 季純益 6.19 億元，年增 1.09 倍，每股純益 5.23 元，上半年稅後純益 9.87 億元，年增率 69.07%，每股純益 8.33 元，今年可望連續第 4 年賺超過一個股本。

復盛應用今年以來毛利率維持平穩的 22% 水準，第 2 季業外亮眼，有高達 1.9 億元匯兌利益，即使扣除第 1 季匯損，今年上半年仍有 6000 萬元匯兌收益，整體獲利由於去年第 2 季比較基期低，因此出現單季獲利成長 1.09 倍。

復盛應用上半年營收 9.87 億元，年增率 69.07%，每股純益 8.33 元，雖然下半年營運走勢以過往來看將低於上半年，但迄今人民幣及新台幣匯率走勢，仍有助整體獲利，因此今年可望連續 4 年賺一個股本。

復盛應用去 (2017) 年全年營收 141.23 億元，年增 4.4%，去年稅後純益 13.84 億元，每股純益 11.68 元。

復盛應用第 3 季進入產業淡季，7 月營收 11.09 億元，月減 1.15%，年減 2.53%，累 1-7 月營收 89.25 億元，年增 22.14%。復盛應用在原有美國航太金屬零組件廠外，日前再以 2.26 億元入股南台灣嘉盛華科技近 7 成股權，除結合公司既有在美國航太零組件廠資源，擴大嘉盛華營運規模，也將有助公司在非高爾夫產品的營收成長。

復盛應用 7 月 20 日送件申請上市，最快今年底前上市掛牌，將是類股中唯一的上市掛牌公司，其餘高爾夫球頭廠明安 (8938-TW)、鉅明 (8928-TW) 及大田 (8924-TW) 均是上櫃公司。

復盛應用送上市申請後，也使台股高爾夫球具類股，成為由明安、大田、鉅明與復盛應用四巨頭爭霸的局面，其中復盛應用在高爾夫球具生產規模最大，明安則跨足複合村料生產，皆為蘋果認證的前 200 大零組件供應商，大田則跨足給水設備的「水五金」，及自有品牌碳纖自行車「VOLANDO」的生產。