美安全官員傳訪問敘利亞 商討美軍撤離條件

（中央社貝魯特28日綜合外電報導）親敘利亞政府的黎巴嫩「新聞報」（Al-Akhbar）今天報導，美國高級安全官員代表團2個月前飛抵大馬士革，和敘國情報部門首長商討撤軍條件。
和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）關係密切的「新聞報」指出，美國高級安全官員在6月最後一週訪問大馬士革。
美國代表團和敘利亞安全部門首長曼路克（AliMamluk）進行長達4個小時的會議，會議是由阿拉伯聯合大公國和俄羅斯居中牽線。
敘利亞安全總局（General Security Directorate）局長蔡頓（Mohammed Dib Zeitoun）和敘國武裝部隊副參謀長阿沙德（Muwaffaq Asaad）也出席會議，但報導沒提及美方代表的姓名。
美國曾提供軍事及政治援助給對抗敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的反對派，美軍也在敘國東北部和庫德族勢力並肩作戰，作為宣布擊退極端組織伊斯蘭國（Islamic State）行動的一部分。
據傳美方代表團同意從庫德族控制的領土撤軍，但前提條件是伊朗軍隊撤出敘利亞南部接壤以色列邊界的附近地區，以及美國企業獲得敘國石油的分配額，還有大馬士革當局同意分享外國極端分子的相關情報。
報導提到，敘利亞官員則表示，任何這類措施的時機尚未成熟，但他們同意「透過俄國與阿拉伯聯合大公國的管道持續溝通 」。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐睿承）1070829