美安全官員傳訪問敘利亞 商討美軍撤離條件

（中央社貝魯特28日綜合外電報導）親敘利亞政府的黎巴嫩「新聞報」（Al-Akhbar）今天報導，美國高級安全官員代表團2個月前飛抵大馬士革，和敘國情報部門首長商討撤軍條件。

和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）關係密切的「新聞報」指出，美國高級安全官員在6月最後一週訪問大馬士革。

美國代表團和敘利亞安全部門首長曼路克（AliMamluk）進行長達4個小時的會議，會議是由阿拉伯聯合大公國和俄羅斯居中牽線。

敘利亞安全總局（General Security Directorate）局長蔡頓（Mohammed Dib Zeitoun）和敘國武裝部隊副參謀長阿沙德（Muwaffaq Asaad）也出席會議，但報導沒提及美方代表的姓名。